యూరిక్ యాసిడ్ కు ఇంగ్లీషు మందులతో విసిగిపోయారా..దోసకాయ గింజలతో ఇలా చేయండి..!!

Bhoomi
Oct 31,2025
దోసకాయ గింజలు చిన్నవిగా కనిపించినా, వాటిలో ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే పోషకాలు ఉన్నాయి.

దోసకాయ గింజలు తినడం వల్ల మూత్ర సంబంధిత ఆరోగ్యం, శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ తగ్గించడంలో సహాయం చేస్తాయి.

మూత్రశుద్ధి:

దోసకాయ గింజల్లో ఉండే ఫైబర్, సహజ డయూరేటిక్ గుణాలు యూరిక్ యాసిడ్ తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి.

కిడ్నీల ఆరోగ్యం:

కిడ్నీలలో ఏర్పడే చిన్నపాటి రాళ్లను నివారించడంలో కూడా దోసకాయ గింజల రసాయనాలు ఉపయోగపడతాయి.

ప్రోటీన్, మూలం:

వీటిలో కొంతమేర ప్రోటీన్, ఫైబర్ మంచి కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇవి జీర్ణక్రియకు మేలు చేస్తాయి.

యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు:

దోసకాయ గింజల్లో విటమిన్ C, బీటా-క్యారోటిన్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి జీవ కణాలను ఫ్రీ రాడికల్స్ నుంచి రక్షిస్తాయి.

హార్మోన్ల సమతుల్యత:

దోస గింజల్లో జింక్, మాగ్నీషియం ఉండటం వలన పురుషులలో లైంగిక ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తాయి.

వీటిని ఎక్కువ మోతాదులో తినకూడదు సాధారణంగా రోజుకు ఒకటి రెండు దోసకాయల గింజలతో తినడం సరిపోతుంది.

చేదుగా ఉండే దోసకాయ గింజలు తినకూడదు. ఇవి జీర్ణక్రియకు కష్టంగా ఉండొచ్చు.

