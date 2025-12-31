ప్రతిరోజు ఎగ్ దోస తింటే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఈ టిఫన్ ద్వారా శరీరానికి కావలసిన ప్రోటీన్ అందుతుంది.
డోసలో ఎగ్ కలిపితే ప్రోటీన్ మోతాదు పెరుగుతుంది. కండరాలు బలపడతాయి.
ప్రోటీన్ బాగా అందుతుందనగా పొట్ట నిండిన భావం వస్తుంది. అలా ఉంటే బరువు నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది.
ఎగ్లో ఉండే శక్తివంతమైన న్యూట్రియంట్స్ మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి.
ఎగ్లోని లుటియిన్.. జియాక్స్ కంటి ఆరోగ్యాన్ని కూడా ఎంతగానో కాపారుతాయి.
ఉదయం ఇది తిన్నా రోజంతా శక్తితో ఉంటుంది. అలసట తక్కువగా ఉంటుంది.
ప్రతిరోజు ఒక ఎగ్ దోస సరిపోతుంది. అధికంగా కాకుండా సమానంగా తినాలి.