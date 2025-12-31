Egg Dosa Habit

ప్రతిరోజు ఎగ్ దోస తింటే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఈ టిఫన్ ద్వారా శరీరానికి కావలసిన ప్రోటీన్ అందుతుంది.

Vishnupriya
Dec 31,2025
Protein Power

డోసలో ఎగ్ కలిపితే ప్రోటీన్ మోతాదు పెరుగుతుంది. కండరాలు బలపడతాయి.

Weight Management

ప్రోటీన్ బాగా అందుతుందనగా పొట్ట నిండిన భావం వస్తుంది. అలా ఉంటే బరువు నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది.

Brain Nutrition

ఎగ్‌లో ఉండే శక్తివంతమైన న్యూట్రియంట్స్ మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి.

Eye Health

ఎగ్‌లోని లుటియిన్.. జియాక్స్ కంటి ఆరోగ్యాన్ని కూడా ఎంతగానో కాపారుతాయి.

Energy Boost

ఉదయం ఇది తిన్నా రోజంతా శక్తితో ఉంటుంది. అలసట తక్కువగా ఉంటుంది.

Daily Portion

ప్రతిరోజు ఒక ఎగ్ దోస సరిపోతుంది. అధికంగా కాకుండా సమానంగా తినాలి.

