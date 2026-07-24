పరకడుపున నిమ్మరసం తాగితే ఇన్ని లాభాలా? తెలిస్తే రోజూ తాగుతారు!

నిమ్మరసంలో విటమిన్ సి ఉండటం వల్ల ఇది రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తుంది.
ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.
ఉదయం పరగడుపున నిమ్మరసం తీసుకోవడం వల్ల రోజంతా అవసరమైన శక్తి లభిస్తుంది.
నిమ్మరసం సహజంగా మీ చర్మాన్ని కాంతివంతంగా మారుస్తుంది.
బరువును నియంత్రించుకోవాలనుకునే వారు ప్రతిరోజూ నిమ్మరసం తీసుకోవడం మంచిది.
ఈ నిమ్మరసం మన శరీరంలో ఒక మంచి డిటాక్స్ డ్రింక్గా పనిచేస్తుంది.
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