పరకడుపున నిమ్మరసం తాగితే ఇన్ని లాభాలా? తెలిస్తే రోజూ తాగుతారు!

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

నిమ్మరసంలో విటమిన్ సి ఉండటం వల్ల ఇది రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

ఉదయం పరగడుపున నిమ్మరసం తీసుకోవడం వల్ల రోజంతా అవసరమైన శక్తి లభిస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

నిమ్మరసం సహజంగా మీ చర్మాన్ని కాంతివంతంగా మారుస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

బరువును నియంత్రించుకోవాలనుకునే వారు ప్రతిరోజూ నిమ్మరసం తీసుకోవడం మంచిది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

ఈ నిమ్మరసం మన శరీరంలో ఒక మంచి డిటాక్స్ డ్రింక్‌గా పనిచేస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)

Published by: Renuka Godugu | Jul 24, 2026

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