తెలుగువారి భోజనంలో పప్పు లేకుండా ఊహించుకోలేము. పప్పులో చాలా రకాలు ఉంటాయి. వేడి వేడి అన్నంలో పప్పు వేసుకుని తింటుంటే ఆ రుచే వేరు.
పప్పులో ఉప్పు తక్కువైతే తినలేము. ఉప్పు ఎక్కువగా తినలేనివారు పప్పులో కొంచెం పచ్చడి వేసుకుని తింటే ఆ రుచి మరింతగా హైలైట్ అవుతుంది.
మామిడికాయ పచ్చడి తీపి, పులుపు రుచితో పప్పుకు అద్భుతమైన కాంబినేషన్. టమాటా పప్పు మామిడికాయ పచ్చడి కాంబినేషన్ అదుర్స్.
చింతకాయ పచ్చడి పప్పులో కలిపితే ఆ పులుపు రుచి భోజనాన్ని మరింత రుచికరంగా చేస్తుంది.
పుంటికూర పచ్చడి పప్పుతో కలిస్తే ఆ ట్యాంగీ ఫ్లేవర్ నోరూరిస్తుంది.
కొంచెం మిరపకాయ పచ్చడి వేసుకుంటే పప్పు రుచిలో మసాలా తడిమిన కొత్త లేయర్ ఏర్పడుతుంది. వేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి మిరపకాయపచ్చడి అబ్బా సూపర్ అంతే.
వేడి పప్పులో ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుంటే ఆ సువాసన, రుచి అనుభవం అద్భుతంగా ఉంటుంది.
వేడి వేడి అన్నంలో పప్పు, పచ్చడి కలిపి తింటే ఆహారంలో ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది.
పప్పు .. పచ్చడి కాంబో సింపుల్ అయినా, ఏ రాజభోగ విందుకు తీసిపోదు అంతే.
పప్పు ప్రోటీన్ ఇస్తుంది. పచ్చడులు సహజ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అందిస్తాయి. రుచితో పాటు ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది.