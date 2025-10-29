Recipes: పప్పులో ఉప్పు తక్కువైందా? అయితే ఇలా చేయండి.. !!

Bhoomi
Oct 29,2025
';


తెలుగువారి భోజనంలో పప్పు లేకుండా ఊహించుకోలేము. పప్పులో చాలా రకాలు ఉంటాయి. వేడి వేడి అన్నంలో పప్పు వేసుకుని తింటుంటే ఆ రుచే వేరు.

';

ఉప్పు తక్కువైతే పచ్చడి మజా

పప్పులో ఉప్పు తక్కువైతే తినలేము. ఉప్పు ఎక్కువగా తినలేనివారు పప్పులో కొంచెం పచ్చడి వేసుకుని తింటే ఆ రుచి మరింతగా హైలైట్ అవుతుంది.

 ';

మామిడికాయ పచ్చడి మేళం:

మామిడికాయ పచ్చడి తీపి, పులుపు రుచితో పప్పుకు అద్భుతమైన కాంబినేషన్. టమాటా పప్పు మామిడికాయ పచ్చడి కాంబినేషన్ అదుర్స్.

';

చింతకాయ పచ్చడి తీపి-పులుపు తేడా:

చింతకాయ పచ్చడి పప్పులో కలిపితే ఆ పులుపు రుచి భోజనాన్ని మరింత రుచికరంగా చేస్తుంది.

 ';

పుంటికూర పచ్చడి పులుపు :

పుంటికూర పచ్చడి పప్పుతో కలిస్తే ఆ ట్యాంగీ ఫ్లేవర్ నోరూరిస్తుంది.

 ';

మిరపకాయ పచ్చడి స్పైసీ ట్విస్ట్

కొంచెం మిరపకాయ పచ్చడి వేసుకుంటే పప్పు రుచిలో మసాలా తడిమిన కొత్త లేయర్ ఏర్పడుతుంది. వేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి మిరపకాయపచ్చడి అబ్బా సూపర్ అంతే.

';

కొంచెం నెయ్యి :

వేడి పప్పులో ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుంటే ఆ సువాసన, రుచి అనుభవం అద్భుతంగా ఉంటుంది.

 ';

వేడి వేడి అన్నం:

వేడి వేడి అన్నంలో పప్పు, పచ్చడి కలిపి తింటే ఆహారంలో ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది.

 ';

మామూలు వంటలో రాయల రుచీ:

పప్పు .. పచ్చడి కాంబో సింపుల్ అయినా, ఏ రాజభోగ విందుకు తీసిపోదు అంతే.

 ';

ఆరోగ్యానికి, రుచికి కలయిక:

పప్పు ప్రోటీన్ ఇస్తుంది. పచ్చడులు సహజ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అందిస్తాయి. రుచితో పాటు ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది.

 ';

VIEW ALL

Curd: రాత్రి పెరుగు తింటే ఏం జరుగుతుంది తెలుసా?

Pomegranate: ఒక్క దానిమ్మ పండు తింటే మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది?

Bath: స్నానం చేసేటప్పుడు ఈ తప్పు పొరపాటున చేయకండి..!

Shampoo vs Kunkudukaya Podi: షాంపూ లేదా కుంకుడుకాయ పొడి.. పొడువాటి జుట్టు కోసం ఏది మంచిదంటే..?
Read Next Story