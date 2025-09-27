మన చుట్టూ ఉండే కొందరు వ్యక్తులు నవ్వుకుంటూ తియ్యటి మాటలతో ఆకట్టుకుంటుంటారు. కానీ సైకాలజీ పరంగా వారిలోని నిజ స్వరూపం భయటపడితే.. వారు తేనె పూసిన కత్తి కంటే ప్రమాదకరమైన వ్యక్తులు అని అర్థమవుతుంది.
తమ అవసరం కోసం విపరీతంగా పొగుడుతుంటారు. వారి లాభం కోసం మాత్రమే పొగిడే వ్యక్తులు మానసికంగా మానిపులేటివ్గా ఉంటారు.
తమ తప్పు ఉన్నా, తాము ఎప్పుడూ బాధితులమే అన్నట్టు ప్రవర్తిస్తుంటారు. తమ తప్పులను కప్పిపుచ్చుకునేందుకు ఇతరును గందరగోళంలోకి నెట్టేస్తుంటారు.
ఇలాంటి స్వయం ఉన్న వ్యక్తులు నలుగురిలో నవ్వుతూ..వెనకాల గోతులు తీయడంలో పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటారు.
బయటికి శాంతంగా కనిపించినా, లోపల ఎప్పుడు ఎవరిని టార్గెట్ చేయాలన్న కుళ్లుతో బతుకుతారు.
తమకు కావాల్సింది దక్కించుకోవడానికి ఇతరుల ముందు ఎంత వరకైనా దిగజారుతారు.
ఎప్పుడూ ఇతరులను కంట్రోల్ చేయాలని, వారి జీవితంలో జోక్యం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు.
ఒకరి ముందు ఒకలా.. ఇంకొకరికి ఇంకొకలా ప్రవర్తిస్తుంటారు. ఈ లక్షణం వారిని అత్యంత డేంజరస్గా మారుస్తుంది