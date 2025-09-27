Psychology: సైకాలజీ ప్రకారం ఈ లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తులు తేనెపూసిన కత్తి కంటే డేంజర్..!!

Bhoomi
Sep 27,2025
';


మన చుట్టూ ఉండే కొందరు వ్యక్తులు నవ్వుకుంటూ తియ్యటి మాటలతో ఆకట్టుకుంటుంటారు. కానీ సైకాలజీ పరంగా వారిలోని నిజ స్వరూపం భయటపడితే.. వారు తేనె పూసిన కత్తి కంటే ప్రమాదకరమైన వ్యక్తులు అని అర్థమవుతుంది.

';


తమ అవసరం కోసం విపరీతంగా పొగుడుతుంటారు. వారి లాభం కోసం మాత్రమే పొగిడే వ్యక్తులు మానసికంగా మానిపులేటివ్‌గా ఉంటారు.

 ';

అతిగా పొగడటం

తమ అవసరం కోసం విపరీతంగా పొగుడుతుంటారు. వారి లాభం కోసం మాత్రమే పొగిడే వ్యక్తులు మానసికంగా మానిపులేటివ్‌గా ఉంటారు.

 ';

బాధితులుగా నటించడం

తమ తప్పు ఉన్నా, తాము ఎప్పుడూ బాధితులమే అన్నట్టు ప్రవర్తిస్తుంటారు. తమ తప్పులను కప్పిపుచ్చుకునేందుకు ఇతరును గందరగోళంలోకి నెట్టేస్తుంటారు.

';

లోపల కోపం ఉన్నా బయటకు చిరునవ్వు

ఇలాంటి స్వయం ఉన్న వ్యక్తులు నలుగురిలో నవ్వుతూ..వెనకాల గోతులు తీయడంలో పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటారు.

';

చాలా సైలెంట్‌గా ఉండటం

బయటికి శాంతంగా కనిపించినా, లోపల ఎప్పుడు ఎవరిని టార్గెట్ చేయాలన్న కుళ్లుతో బతుకుతారు.

';

సానుభూతిని ఆయుధంగా మార్చుకోవడం

తమకు కావాల్సింది దక్కించుకోవడానికి ఇతరుల ముందు ఎంత వరకైనా దిగజారుతారు.

';

నియంత్రణ

ఎప్పుడూ ఇతరులను కంట్రోల్ చేయాలని, వారి జీవితంలో జోక్యం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు.

 ';

డబుల్ ఫేస్:

ఒకరి ముందు ఒకలా.. ఇంకొకరికి ఇంకొకలా ప్రవర్తిస్తుంటారు. ఈ లక్షణం వారిని అత్యంత డేంజరస్‌గా మారుస్తుంది

 ';

VIEW ALL

Gold Reserves: ప్రపంచంలో అత్యధికంగా బంగారం నిల్వలు కలిగిన 10 దేశాలు ఇవే..!!

Masala Foods: మసాలా ఎక్కువగా తింటే.. ఈ సమస్యలు తప్పవు..

Barley Water: ఉదయాన్నే ఈ నీటిని తాగితే.. బరువు, కొలెస్ట్రాల్ సమస్యలకు బై, బై..

Beer Side Effects: మంచిదే కదా.. అని రోజు బీరు తాగుతున్నారా? మొదటికే మోసం..
Read Next Story