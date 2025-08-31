ఖర్జూరాలలో పుష్కలమైన విటమిన్ లు, మినరల్స్ ఉంటాయి.
డైలీ పరగడుపున ఖర్జూరాలను తింటే శరీరంకు పోషక పదార్థాల అందుతాయి.
ఖర్జూరాలను తినే వారిలో రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఖర్జూరాలలో డైలీ పరగడుపున తింటే.. రన్నింగ్ చేసిన కూడా తొందరగా అలసట ఉండదు.
ఒత్తిడి, విపరీమైన టెన్షన్ లను దీనిలో ఉండే కారకాలు దూరం చేస్తాయి.
పీరయడ్స్ సమయంలో ఖర్జూరాలతో చేసిన జ్యూస్ తాగితే వీక్ నెస్ ఉండదు.
జుట్టు రాలిపోవడం వంటి సమస్యలుకూడా శాశ్వతంగా దూరమౌతాయి.
ఖర్జూరాలలో క్రమం తప్పకుండా తింటేనే ఈ రిజల్ట్ కన్పిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.