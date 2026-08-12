మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా, చాలా మంది తమ రోగనిరోధక శక్తిని కోల్పోతున్నారు. చిన్న వయసులోనే కీళ్ల నొప్పులు, అలసట వంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి.
అలాంటి వారు తమ ఆహారంలో సాంప్రదాయ ఆహారమైన జొన్న సంగటిని చేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
జొన్న సంగటిలోని పోషకాలు తక్షణ శక్తిని అందించి, ఎముకలను బలంగా ఉంచుతాయి.
మధుమేహంతో బాధపడేవారికి జొన్న సంగటి ఒక వరంలాంటిది. జొన్న సంగటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు.
దీనిలోని పీచుపదార్థం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
మందులపై ఆధారపడకుండా సహజంగా తమ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి ఎంపిక.
ఒక కప్పు జొన్నలను రాత్రంతా నానబెట్టి, మరుసటి రోజు దాన్ని రుబ్బుకోవాలి. పొయ్యి మీద ఒక గిన్నె పెట్టి, అందులో కొద్దిగా నల్ల మిరియాల పొడి, ఉప్పు వేసి మరిగించాలి.
నీరు మరిగేటప్పుడు, జొన్న పిండి మిశ్రమాన్ని వేసి ఉండలు ఏర్పడే వరకు కలపాలి. పది నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత, దానిని వండిన అన్నంలో కలిపి ముద్దలా చేయాలి.
గరం,గం జొన్న సంగటి పప్పు లేదా చికెన్ పులుసుతో తింటే అద్భుతమైన రుచి ఉంటుంది. రాగి సంగటి కూడా అది రుచికరంగా, ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది.