మటన్, చికెన్ కంటే పవర్‌ఫుల్.. జొన్న సంగటి..!!

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

కీళ్ల నొప్పులు, అలసట

మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా, చాలా మంది తమ రోగనిరోధక శక్తిని కోల్పోతున్నారు. చిన్న వయసులోనే కీళ్ల నొప్పులు, అలసట వంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

సాంప్రదాయ ఆహారమైన జొన్న సంగటి

అలాంటి వారు తమ ఆహారంలో సాంప్రదాయ ఆహారమైన జొన్న సంగటిని చేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

ఎముకలను బలంగా

జొన్న సంగటిలోని పోషకాలు తక్షణ శక్తిని అందించి, ఎముకలను బలంగా ఉంచుతాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

మధుమేహం

మధుమేహంతో బాధపడేవారికి జొన్న సంగటి ఒక వరంలాంటిది. జొన్న సంగటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు.

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

పీచుపదార్థం

దీనిలోని పీచుపదార్థం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

మందులపై ఆధారపడకుండా

మందులపై ఆధారపడకుండా సహజంగా తమ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి ఎంపిక.

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

నల్ల మిరియాల పొడి

ఒక కప్పు జొన్నలను రాత్రంతా నానబెట్టి, మరుసటి రోజు దాన్ని రుబ్బుకోవాలి. పొయ్యి మీద ఒక గిన్నె పెట్టి, అందులో కొద్దిగా నల్ల మిరియాల పొడి, ఉప్పు వేసి మరిగించాలి.

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

అన్నంలో కలిపి ముద్దలా

నీరు మరిగేటప్పుడు, జొన్న పిండి మిశ్రమాన్ని వేసి ఉండలు ఏర్పడే వరకు కలపాలి. పది నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత, దానిని వండిన అన్నంలో కలిపి ముద్దలా చేయాలి.

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

జొన్న సంగటి

గరం,గం జొన్న సంగటి పప్పు లేదా చికెన్ పులుసుతో తింటే అద్భుతమైన రుచి ఉంటుంది. రాగి సంగటి కూడా అది రుచికరంగా, ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 12, 2026

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