చలికాలంలో బ్లడ్ లో షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం. కానీ మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు.
సీజనల్ పండ్లు, కూరగాయలు అవసరమైన పోషకాలన్నీ అందించడంతోపాటు బ్లడ్ షుగర్ ను కంట్రోల్లో ఉంచుతాయి.
యాపిల్ లో ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ ను కంట్రోల్లో ఉంచుతాయి. ప్రతిరోజూ ఒక యాపిల్ తినాలి.
బెర్రీలు కూడా షుగర్ పేషంట్లకు మేలు చేస్తాయి. వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు ఉంటాయి. స్టాబ్రెర్రీలు, బ్లూబెర్రీలు, రాస్బెర్రీలు వంటి బెర్రీలను తీసుకోవచ్చు.
జామకాయలో విటమిన్ సి, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తంలో షుగర్ ను కంట్రోల్లో ఉంచుతాయి.
ఆరెంజ్ లో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ షుగర్ లెవల్స్ ను కంట్రోల్ చేస్తుంది. మిమ్మల్ని హైడ్రేట్ గా ఉంచుతుంది. చలికాలంలో మధ్యాహ్నం సమయంలో తినాలి.
పియర్ డయాబెటిస్ కు అద్భుతమైన పండు. దీనిలోని పోషకాలు షుగర్ పేషంట్లకు గొప్ప ప్రయోజనాలు అందిస్తాయని అధ్యయనాలను నిరూపించాయి.