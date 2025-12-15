Diabetes Winter Fruits: షుగర్ పేషంట్లు చలికాలంలో ఈ పండ్లు తింటే షుగర్ లెవల్స్ పెరగవు..!

Bhoomi
Dec 15,2025
';


చలికాలంలో బ్లడ్ లో షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం. కానీ మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు.

';


సీజనల్ పండ్లు, కూరగాయలు అవసరమైన పోషకాలన్నీ అందించడంతోపాటు బ్లడ్ షుగర్ ను కంట్రోల్లో ఉంచుతాయి.

';


యాపిల్ లో ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ ను కంట్రోల్లో ఉంచుతాయి. ప్రతిరోజూ ఒక యాపిల్ తినాలి.

';


బెర్రీలు కూడా షుగర్ పేషంట్లకు మేలు చేస్తాయి. వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు ఉంటాయి. స్టాబ్రెర్రీలు, బ్లూబెర్రీలు, రాస్బెర్రీలు వంటి బెర్రీలను తీసుకోవచ్చు.

';


జామకాయలో విటమిన్ సి, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తంలో షుగర్ ను కంట్రోల్లో ఉంచుతాయి.

';


ఆరెంజ్ లో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ షుగర్ లెవల్స్ ను కంట్రోల్ చేస్తుంది. మిమ్మల్ని హైడ్రేట్ గా ఉంచుతుంది. చలికాలంలో మధ్యాహ్నం సమయంలో తినాలి.

';


పియర్ డయాబెటిస్ కు అద్భుతమైన పండు. దీనిలోని పోషకాలు షుగర్ పేషంట్లకు గొప్ప ప్రయోజనాలు అందిస్తాయని అధ్యయనాలను నిరూపించాయి.

';

