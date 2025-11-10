జిమ్‌కి వెళ్లకుండానే 10 రోజుల్లో బరువు తగ్గాలంటే ఇవి తినండి!

Harish Darla
Nov 10,2025
';

కాలీఫ్లవర్

బరువు తగ్గడానికి సాయపడుతుంది. 100 గ్రా. కాలీఫ్లవర్‌లో 25 గ్రా. కేలరీలు మాత్రమే ఉంటుంది

 ';

ఆపిల్

బరువు తగ్గడానికి ఆపిల్ ఉపకరిస్తుంది. ఆపిల్ తిన్న వెంటనే ఆకలి వేయదు. దీంతో బరువు తగ్గొచ్చు

 ';

దుంపలు

డైట్ చేసేవారు దుంపలు తినొచ్చు. 100 గ్రాముల చిలకడదుంపలో 77 గ్రా. కేలరీలు ఉన్నాయి.

 ';

డ్రై ఫ్రూట్స్

డ్రైఫ్రూట్స్‌లో పోషకాలు బరువును తగ్గిస్తాయి. తక్కువ కేలరీలతో ఎంత తిన్న బరువు రారు.

 ';

బీన్స్

బరువు తగ్గాలంటే బీన్స్ తినొచ్చు. 100 గ్రా. బీన్స్‌లో 60 గ్రా. కేలరీలు ఉంటాయి కాబట్టి మితంగా తినొచ్చు

 ';

పానీయం

బరువు తగ్గాలనుకునే వారు ఉదయాన్నే వాటర్ లేదా కొబ్బరి నీళ్లు తాగొచ్చు

 ';

వేరుశనగ

బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్లు వేరుశనగ సాయంత్రం పూట స్నాక్స్ తినొచ్చు.

 ';

VIEW ALL

Hibiscus Leaf: మందార పువ్వులతో కాదు ఆకులతో ఇలా చేస్తే.. ఇక జలపాతంలా పైన నుంచి కిందకి మీ జుట్టు పారడం ఖాయం..!

Methi Water: జుట్టు పెరుగుదల కోసం మెంతి నీళ్లు ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసా..!

దివ్య భారతి మరణం.. ఆ హీరోయిన్స్ వరంలా మారింది..

Tortoise Effect: తాబేలును ఇంట్లో పెట్టుకుంటున్నారా..?.. ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా..?
Read Next Story