బరువు తగ్గడానికి సాయపడుతుంది. 100 గ్రా. కాలీఫ్లవర్లో 25 గ్రా. కేలరీలు మాత్రమే ఉంటుంది
బరువు తగ్గడానికి ఆపిల్ ఉపకరిస్తుంది. ఆపిల్ తిన్న వెంటనే ఆకలి వేయదు. దీంతో బరువు తగ్గొచ్చు
డైట్ చేసేవారు దుంపలు తినొచ్చు. 100 గ్రాముల చిలకడదుంపలో 77 గ్రా. కేలరీలు ఉన్నాయి.
డ్రైఫ్రూట్స్లో పోషకాలు బరువును తగ్గిస్తాయి. తక్కువ కేలరీలతో ఎంత తిన్న బరువు రారు.
బరువు తగ్గాలంటే బీన్స్ తినొచ్చు. 100 గ్రా. బీన్స్లో 60 గ్రా. కేలరీలు ఉంటాయి కాబట్టి మితంగా తినొచ్చు
బరువు తగ్గాలనుకునే వారు ఉదయాన్నే వాటర్ లేదా కొబ్బరి నీళ్లు తాగొచ్చు
బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్లు వేరుశనగ సాయంత్రం పూట స్నాక్స్ తినొచ్చు.
Hibiscus Leaf: మందార పువ్వులతో కాదు ఆకులతో ఇలా చేస్తే.. ఇక జలపాతంలా పైన నుంచి కిందకి మీ జుట్టు పారడం ఖాయం..!