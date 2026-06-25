Roti: రోజుకు మూడు పూటలా రోటీలు తింటున్నారా? ఇక అంతే సంగతి..
ఎంతో మంది రోజు మూడు పూటల పాటు రోటీలు తింటూ ఉంటారు. ఇలా తినడం మంచిదేనా?
నిజానికి అతిగా రోటీలు తినడం వల్ల నష్టాలతో పాటు లాభాలు కూడా కలుగుతాయి.
అతిగా రోటీలు తినడం వల్ల కొన్ని రకాల దుష్ప్రభావాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
అతిగా గోధుమ పిండితో చేసిన రోటీలు తింటే.. శరీరంలో క్యాలరీలు ఖర్చు అవ్వక శరీరంలో కొవ్వుగా మారి బరువు పెరుగుతారు.
గోధుమ పిండితో చేసిన రోటీలు గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ (Glycemic Index) మరీ తక్కువగా ఉండవు.. కాబట్టి డయాబెటిస్ ఉన్నవారు అతిగా రోటీలు తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఎక్కువ మొత్తంలో ఫైబర్, గ్లూటెన్ ఒకేసారి శరీరంలోకి చేరితే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ వంటి సమస్యలు కూడా వస్తాయి.
మరికొంతమందిలో వాటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
అలాగే కొందరికి గ్లూటెన్ పడదు.. దీని కారణంగా అలర్జీలు, విరేచనాలు అయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
ఇవేకాకుండా అతిగా రోటీలు తింటే.. ఇతర సమస్యలు కూడా వస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
VIEW ALL
Read Next Story