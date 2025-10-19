Diwali 2025: పండగ నిండుగా కనిపించాలంటే.. ఈ చీరకట్టులో మెరిసిపోండి

Bhoomi
Oct 19,2025
పండగలు వస్తున్నాయంటే చాలు.. ప్రజలు షాపింగ్ లో మునిగి తేలుతుంటారు. ముఖ్యంగా మహిళలు నలుగురిలో ప్రత్యేకంగా కనిపించాలనుకుంటారు. ఈ దీపావళికి మీరు స్పెషల్ గా ఉండాలంటే ఈ చీరలపై ఓ లుక్కేయ్యండి.

దీపావళికి అందమైన చీరలు

కాంజీవరం చీర

కొత్త వధువులు తమ మొదటి దీపావళికి కాంజీవరం చీరలను ధరించవచ్చు. ఈ చీరలు నిజంగా రాయల్, క్లాసీ లుక్‌ను అందిస్తాయి.

ఫ్లవర్ ప్రింట్ చీర

ఈ దీపావళికి మీరు తాజాగా, అందంగా కనిపించాలనుకుంటే, అలాంటి పూల ప్రింట్ చీరను ధరించి, మీ జుట్టును గజ్రాతో అలంకరించండి.

హెవీ బార్డర్ చీర

అత్తమామల ఇంట్లో కొత్తగా ప్రత్యేకంగా కనిపించడానికి, బరువైన బార్డర్ ఉన్న చీర ధరించండి. అది మీ అందాన్ని పెంచుతుంది.

నెట్ ఎంబ్రాయిడరీ చీర

ఈ దీపావళికి మీరు వేరే ఏదైనా ప్రయత్నించాలనుకుంటే, ఈ రకమైన నెట్ ఎంబ్రాయిడరీ చీరతో స్టైలిష్ లేదా మోడ్రన్ బ్లౌజ్ తీసుకోండి.

బనారసి చీర

దీపావళి ప్రత్యేక లుక్ కోసం బనారసి చీర సరైన ఎంపిక అని చెప్పవచ్చు. దీన్ని చంద్‌బలి చెవిపోగులు, సూక్ష్మమైన మేకప్‌తో జత చేయండి.

జరీ వర్క్ చీర

దీపావళి ప్రత్యేక సందర్భం కోసం, కొత్త వధువు జరీ-వర్క్ చీరను ఎంచుకోవచ్చు. దానిని బన్ లేదా కర్ల్డ్ హెయిర్ స్టైల్ తో జత చేయండి. నలుగురిలో మీరే అందంగా కనిపిస్తారు.

