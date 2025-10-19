పండగలు వస్తున్నాయంటే చాలు.. ప్రజలు షాపింగ్ లో మునిగి తేలుతుంటారు. ముఖ్యంగా మహిళలు నలుగురిలో ప్రత్యేకంగా కనిపించాలనుకుంటారు. ఈ దీపావళికి మీరు స్పెషల్ గా ఉండాలంటే ఈ చీరలపై ఓ లుక్కేయ్యండి.
దీపావళికి అందమైన చీరలు
కొత్త వధువులు తమ మొదటి దీపావళికి కాంజీవరం చీరలను ధరించవచ్చు. ఈ చీరలు నిజంగా రాయల్, క్లాసీ లుక్ను అందిస్తాయి.
ఈ దీపావళికి మీరు తాజాగా, అందంగా కనిపించాలనుకుంటే, అలాంటి పూల ప్రింట్ చీరను ధరించి, మీ జుట్టును గజ్రాతో అలంకరించండి.
అత్తమామల ఇంట్లో కొత్తగా ప్రత్యేకంగా కనిపించడానికి, బరువైన బార్డర్ ఉన్న చీర ధరించండి. అది మీ అందాన్ని పెంచుతుంది.
ఈ దీపావళికి మీరు వేరే ఏదైనా ప్రయత్నించాలనుకుంటే, ఈ రకమైన నెట్ ఎంబ్రాయిడరీ చీరతో స్టైలిష్ లేదా మోడ్రన్ బ్లౌజ్ తీసుకోండి.
దీపావళి ప్రత్యేక లుక్ కోసం బనారసి చీర సరైన ఎంపిక అని చెప్పవచ్చు. దీన్ని చంద్బలి చెవిపోగులు, సూక్ష్మమైన మేకప్తో జత చేయండి.
దీపావళి ప్రత్యేక సందర్భం కోసం, కొత్త వధువు జరీ-వర్క్ చీరను ఎంచుకోవచ్చు. దానిని బన్ లేదా కర్ల్డ్ హెయిర్ స్టైల్ తో జత చేయండి. నలుగురిలో మీరే అందంగా కనిపిస్తారు.