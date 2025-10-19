Diwali 2025: సోమవారం దీపావళి, అమావాస్య.. శివుడ్ని ఇలా పూజిస్తే జీవితంలో గొప్ప శుభయోగాలు..

Oct 19,2025
Diwali celebrations 2025:

దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన కూడా దీపావళి సంబరాల్లో బిజీగా ఉంటున్నారు.

ఈక్రమంలో దీపావళి ఈ సారి అమావాస్య, అది కూడా సోమవారం రావడం ఎంతో గొప్పదని చెప్తున్నారు.

Lord shiva:

సోమవారం అమావాస్య రావడంతో శివయ్యను పూజలొ కొన్ని నియమాలు పాటించాలి.

shiva pooja:

శివయ్యను పంచామృతాలు, బిల్వపత్రాలతో ప్రత్యేకంగా అర్చించుకొవాలి.

shiva pooja:

శివుడి పూజలో తెల్లని పూవ్వులతో ప్రత్యేకంగా ఉపయోగించి పూజించుకొవాలి.

amavasya:

అమావాస్య రోజున దీపావళి రావడంతో ఆవులకు ఇష్టమైన పశుగ్రాసం పెట్టాలి.

shiva pooja:

శివుడు ప్రీతీకొరకు బెల్లం, చపాతీలను కల్పి నైవేద్యంగా పెట్టాలి.

Lord shiva:

శివపంచాక్షరి మంత్రం జపిస్తే అన్ని సమస్యలు దూరం అవుతాయని పండితులు చెబుతారు.

