దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన కూడా దీపావళి సంబరాల్లో బిజీగా ఉంటున్నారు.
ఈక్రమంలో దీపావళి ఈ సారి అమావాస్య, అది కూడా సోమవారం రావడం ఎంతో గొప్పదని చెప్తున్నారు.
సోమవారం అమావాస్య రావడంతో శివయ్యను పూజలొ కొన్ని నియమాలు పాటించాలి.
శివయ్యను పంచామృతాలు, బిల్వపత్రాలతో ప్రత్యేకంగా అర్చించుకొవాలి.
శివుడి పూజలో తెల్లని పూవ్వులతో ప్రత్యేకంగా ఉపయోగించి పూజించుకొవాలి.
అమావాస్య రోజున దీపావళి రావడంతో ఆవులకు ఇష్టమైన పశుగ్రాసం పెట్టాలి.
శివుడు ప్రీతీకొరకు బెల్లం, చపాతీలను కల్పి నైవేద్యంగా పెట్టాలి.
శివపంచాక్షరి మంత్రం జపిస్తే అన్ని సమస్యలు దూరం అవుతాయని పండితులు చెబుతారు.