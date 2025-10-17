ఈ స్కిన్ కేర్ టిప్స్తో దీపావళికి మీ ముఖం కడిగిన ముత్యంలా మెరవడం ఖాయం..!
దీపావళికి మీ స్కిన్ గ్లో కావాలంటే మీరు క్రమం తప్పకుండా నీరు త్రాగాలి.
నీరు శరీరం నుండి వ్యర్థాలను బయటకు పంపి.. స్కిన్ని లోపలి నుండి హైడ్రేట్గా ఉంచుతుంది.
ఇలా నీరు తాగడం వల్ల మీ స్కిన్ ఎల్లప్పుడూ న్యాచురల్ గ్లోతో మెరుస్తుంది.
అలాగే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ తినండి. వీటిలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు స్కిన్ని స్ట్రెస్ నుండి రక్షిస్తాయి.
ఎలాంటి స్ట్రెస్ లేకుండా నైట్ బాగా నిద్రపోవాలి. దీని వల్ల మీ స్కిన్ ఫ్రేష్గా కనిపిస్తుంది.
శనగపిండి, పసుపు, ముల్తానీ మిట్టి, రోజ్వాటర్తో ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకోండి.
ఈ ఫేస్ ప్యాక్ మీ ముఖాన్ని ఎంతో ప్రకాశవంతంగా అయ్యేలా చేస్తుంది.
ఇలా చేస్తే మీరు మేకప్ వేసుకోకుండానే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.