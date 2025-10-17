Skin Care Tips

ఈ స్కిన్ కేర్ టిప్స్‌తో దీపావళికి మీ ముఖం కడిగిన ముత్యంలా మెరవడం ఖాయం..!

Aruna Maharaju
Oct 17,2025
Drink More Water

దీపావళికి మీ స్కిన్ గ్లో కావాలంటే మీరు క్రమం తప్పకుండా నీరు త్రాగాలి.

Skin Hydrate

నీరు శరీరం నుండి వ్యర్థాలను బయటకు పంపి.. స్కిన్‌ని లోపలి నుండి హైడ్రేట్‌గా ఉంచుతుంది.

Natural Skin Glow

ఇలా నీరు తాగడం వల్ల మీ స్కిన్ ఎల్లప్పుడూ న్యాచురల్ గ్లోతో మెరుస్తుంది.

Eat Fresh Fruits, Vegetables

అలాగే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ తినండి. వీటిలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు స్కిన్‌ని స్ట్రెస్ నుండి రక్షిస్తాయి.

Sleep More

ఎలాంటి స్ట్రెస్ లేకుండా నైట్ బాగా నిద్రపోవాలి. దీని వల్ల మీ స్కిన్ ఫ్రేష్‌గా కనిపిస్తుంది.

Try This Face Pack

శనగపిండి, పసుపు, ముల్తానీ మిట్టి, రోజ్‌వాటర్‌తో ఫేస్ ప్యాక్‌ వేసుకోండి.

After Face Pack Glow

ఈ ఫేస్ ప్యాక్ మీ ముఖాన్ని ఎంతో ప్రకాశవంతంగా అయ్యేలా చేస్తుంది.

Without Makeup

ఇలా చేస్తే మీరు మేకప్ వేసుకోకుండానే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.

