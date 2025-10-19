Diwali 2025: దీపావళి స్పెషల్.. ఈజీ స్టైలిష్ మెహందీ డిజైన్స్ మీకోసం

Bhoomi
Oct 19,2025
';


దేశవ్యాప్తంగా దీపావళి సందడి మొదలైంది. పల్లెల నుంచి పట్టణాల వరకు క్రాకర్స్ శబ్దాలు.. లక్ష్మీదేవి పూజలతో హోరెత్తుతున్నాయి. ఈ దీపావళికి మీకు నచ్చిన..మీరు మెచ్చని మెహిందీ డిజైన్స్ అందిస్తున్నాం. ఓ లుక్కెయ్యండి.

';

దీపావళికి మెహందీ డిజైన్లు

మెహందీ గురించి ప్రస్తావించకుండా మహిళల మేకప్ గురించి చర్చించడం అసాధ్యం. ఈ దీపావళికి మీరు మీ చేతులకు త్వరగా మెహందీ వేసుకోవాలనుకుంటే, ఈ డిజైన్లను వేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.

 ';

మెహందీ డిజైన్ -1

దీపావళి ప్రత్యేక సందర్భంగా మీ చేతుల అందాన్ని పెంచుకోవాలనుకుంటే, ఖచ్చితంగా ఈ పూర్తి చేతి మెహందీ డిజైన్‌ను ప్రయత్నించండి. ఇది మీ ప్రకాశాన్ని పెంచుతుంది.

 ';

మెహందీ డిజైన్ -2

దీపావళికి మీరు సరళంగా, హుందాగా కనిపించాలనుకుంటే, మీరు ఈ రకమైన గుండ్రని పూల డిజైన్ మెహందీని కూడా ఎంచుకోవచ్చు.

 ';

మెహందీ డిజైన్లు - 3

దీపావళి నాడు మీ చేతుల ముందు భాగంలో బ్యాక్ డిజైన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, ఖచ్చితంగా ఈ రోజ్ డిజైన్ మెహందీని వేసుకోవచ్చు.

 ';

మెహందీ డిజైన్లు - 4

మీ చేతుల అందాన్ని పెంచుకోవడానికి, పువ్వుల, ఆకులతో మెహందీ డిజైన్‌ను ప్రయత్నించండి. ఇది మీ సాంప్రదాయ రూపానికి ఆకర్షణను జోడిస్తుంది.

 ';

మెహందీ డిజైన్లు – 5

మీకు హెవీ డిజైన్లు నచ్చకపోతే.. మీ చేతుల వెనుక భాగంలో చైన్ వర్క్‌ని ప్రయత్నించండి.

 ';

మెహందీ డిజైన్లు - 6

దీపావళి పూజ సమయంలో కొత్త వధువు తన అత్తమామల ఇంట్లో అందంగా కనిపించేలా ఇలాంటి పూర్తి మెహందీ డిజైన్ చేస్తుంది. మీరు మీ పాదాలకు కూడా ఈ డిజైన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు.

 ';

VIEW ALL

వర్షాకాలం, చలికాలంలో ఈ పండ్లు అస్సలు దగ్గరకు రానివ్వకూడదు!

ఉద్యోగులకు ముఖ్య గమనిక..ఈపీఎఫ్‌ఓ రూల్స్ మారిపోయాయి..ఇవి తెలుసుకోండి!

Avoid fruits in Monsoon: అలర్ట్.. వర్షాకాలంలో ఈ 7 పండ్ల జోలికి వెళ్లకండి.. అవి ఏంటంటే..!

Glowing Skin Tips: పాలలాగా తెల్లని ముఖం కావాలా..? ఈ ఒక్క ఫేస్ ఫ్యాక్ చాలు..!
Read Next Story