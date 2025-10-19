దేశవ్యాప్తంగా దీపావళి సందడి మొదలైంది. పల్లెల నుంచి పట్టణాల వరకు క్రాకర్స్ శబ్దాలు.. లక్ష్మీదేవి పూజలతో హోరెత్తుతున్నాయి. ఈ దీపావళికి మీకు నచ్చిన..మీరు మెచ్చని మెహిందీ డిజైన్స్ అందిస్తున్నాం. ఓ లుక్కెయ్యండి.
మెహందీ గురించి ప్రస్తావించకుండా మహిళల మేకప్ గురించి చర్చించడం అసాధ్యం. ఈ దీపావళికి మీరు మీ చేతులకు త్వరగా మెహందీ వేసుకోవాలనుకుంటే, ఈ డిజైన్లను వేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.
దీపావళి ప్రత్యేక సందర్భంగా మీ చేతుల అందాన్ని పెంచుకోవాలనుకుంటే, ఖచ్చితంగా ఈ పూర్తి చేతి మెహందీ డిజైన్ను ప్రయత్నించండి. ఇది మీ ప్రకాశాన్ని పెంచుతుంది.
దీపావళికి మీరు సరళంగా, హుందాగా కనిపించాలనుకుంటే, మీరు ఈ రకమైన గుండ్రని పూల డిజైన్ మెహందీని కూడా ఎంచుకోవచ్చు.
దీపావళి నాడు మీ చేతుల ముందు భాగంలో బ్యాక్ డిజైన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, ఖచ్చితంగా ఈ రోజ్ డిజైన్ మెహందీని వేసుకోవచ్చు.
మీ చేతుల అందాన్ని పెంచుకోవడానికి, పువ్వుల, ఆకులతో మెహందీ డిజైన్ను ప్రయత్నించండి. ఇది మీ సాంప్రదాయ రూపానికి ఆకర్షణను జోడిస్తుంది.
మీకు హెవీ డిజైన్లు నచ్చకపోతే.. మీ చేతుల వెనుక భాగంలో చైన్ వర్క్ని ప్రయత్నించండి.
దీపావళి పూజ సమయంలో కొత్త వధువు తన అత్తమామల ఇంట్లో అందంగా కనిపించేలా ఇలాంటి పూర్తి మెహందీ డిజైన్ చేస్తుంది. మీరు మీ పాదాలకు కూడా ఈ డిజైన్ను ఎంచుకోవచ్చు.