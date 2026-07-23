టమాటాలో లైకోపీన్, విటమిన్ సి కూడా ఉంటాయి.
టమాటా రసాన్ని ముఖానికి అప్లై చేయడం వల్ల సహజమైన మెరుపు లభిస్తుంది.
టమాటా ముక్కలను పసుపుతో కలిపి ముఖానికి రాసుకోవచ్చు.
అలాగే, కొంచెం చక్కెర కలిపి టమాటాతో ముఖాన్ని స్క్రబ్ చేసుకోవచ్చు.
ఆ తర్వాత టమాటా రసంలో శనగపిండి లేదా బియ్యం పిండి కలిపి ఫేస్ ప్యాక్లా కూడా వాడుకోవచ్చు.
ఇలా చేయడం వల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ముఖం కాంతివంతంగా మారుతుంది.
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