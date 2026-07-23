టమాటా ముక్కను ముఖానికి ఇలా రాస్తే చాలు.. పార్లర్‌కు వెళ్లే పనే లేకుండా నిమిషాల్లో మెరిసే కాంతి!

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

టమాటాలో లైకోపీన్, విటమిన్ సి కూడా ఉంటాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

టమాటా రసాన్ని ముఖానికి అప్లై చేయడం వల్ల సహజమైన మెరుపు లభిస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

టమాటా ముక్కలను పసుపుతో కలిపి ముఖానికి రాసుకోవచ్చు.

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

అలాగే, కొంచెం చక్కెర కలిపి టమాటాతో ముఖాన్ని స్క్రబ్ చేసుకోవచ్చు.

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

ఆ తర్వాత టమాటా రసంలో శనగపిండి లేదా బియ్యం పిండి కలిపి ఫేస్ ప్యాక్‌లా కూడా వాడుకోవచ్చు.

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

ఇలా చేయడం వల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ముఖం కాంతివంతంగా మారుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)

Published by: Renuka Godugu | Jul 23, 2026

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