Banana Peel: అరటిపండు తొక్కలను పారవేయవద్దు... రోజువారీ జీవితంలో 3 ఉపయోగాలు!

Renuka Godugu
Apr 08,2026
';


అరటి తొక్కలు ఇంటి తోటపనికి కూడా ఉపయోగపడతాయి.

 ';


పొటాషియం మొక్కల వేర్లను బలపరుస్తుంది. దీనివల్ల పువ్వులు, పండ్లు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

 ';


అరటి తొక్కలను సన్నగా తరిగి గాలి చొరబడని పాత్రలో ఉంచి నీళ్ళు పోసి సుమారు 48 గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద వదిలేయండి.

 ';


తొక్కలలో ఉండే పొటాషియం, ఫాస్ఫరస్, మెగ్నీషియం వంటి పదార్థాలు నీటిలో కరిగిపోతాయి.

';


తొక్కలను తీసివేసి ఆ ద్రవంతో నీళ్లు కలిపి మొక్కలకు నీరు పోయండి.

 ';


కాంతిహీనమైన వెండి వస్తువులను అరటిపండు తొక్కతో రుద్ది చూడండి.

';


ఆ తర్వాత రన్నింగ్‌ ట్యాప్‌ కింద కడిగి మెత్తని వస్త్రంతో తుడిస్తే వెండికి తిరిగి ప్రకాశవంతమవుతుంది..

 ';


పాత, అరిగిపోయిన, గీతలు పడిన తోలు బూట్లు లేదా బ్యాగులపై అరటి తొక్క లోపలి భాగాన్ని రుద్దితే మెరుస్తాయి.

 ';

Sugarcane: వేసవి అమృతం.. చెరుకు రసం!

Hebah Patel Hot: ఎద అందాలతో ఊరిస్తున్న 'కుమారి'..డోసు పెంచేసింది!

Avneet Kaur Hot: కోహ్లీకి నచ్చిన హీరోయిన్..ఘాటు సొగసులతో కవ్విస్తుంది!

Coconut Water: వేసవిలో శరీరానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన అమృతం!
