అరటి తొక్కలు ఇంటి తోటపనికి కూడా ఉపయోగపడతాయి.
పొటాషియం మొక్కల వేర్లను బలపరుస్తుంది. దీనివల్ల పువ్వులు, పండ్లు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.
అరటి తొక్కలను సన్నగా తరిగి గాలి చొరబడని పాత్రలో ఉంచి నీళ్ళు పోసి సుమారు 48 గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద వదిలేయండి.
తొక్కలలో ఉండే పొటాషియం, ఫాస్ఫరస్, మెగ్నీషియం వంటి పదార్థాలు నీటిలో కరిగిపోతాయి.
తొక్కలను తీసివేసి ఆ ద్రవంతో నీళ్లు కలిపి మొక్కలకు నీరు పోయండి.
కాంతిహీనమైన వెండి వస్తువులను అరటిపండు తొక్కతో రుద్ది చూడండి.
ఆ తర్వాత రన్నింగ్ ట్యాప్ కింద కడిగి మెత్తని వస్త్రంతో తుడిస్తే వెండికి తిరిగి ప్రకాశవంతమవుతుంది..
పాత, అరిగిపోయిన, గీతలు పడిన తోలు బూట్లు లేదా బ్యాగులపై అరటి తొక్క లోపలి భాగాన్ని రుద్దితే మెరుస్తాయి.