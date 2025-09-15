బరువు తగ్గాలి అనుకునే వారు ఉదయం చేసే పనులకే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు కానీ సాయంత్రం కూడా అంతే ముఖ్యం.
సాయంత్రం తేలికైన స్నాక్ తీసుకుంటే రాత్రి ఎక్కువ తినకుండా కడుపు నిండిపోతుంది.
భోజనం ముందు 20 నిమిషాలు నడవడం శరీరంలో కాలరీలు ఖర్చు అయ్యేలా చేస్తుంది.
సాయంత్రం సమయాల్లో జంక్ ఫుడ్ తినడం మానేస్తే బరువు తగ్గడం వేగంగా జరుగుతుంది.
చాలా నీళ్లు తాగడం వల్ల ఆకలి తగ్గి శరీరం హెల్తీగా ఉంటుంది.
రాత్రి త్వరగా నిద్రపోవడం వల్ల హార్మోన్లు సరిగా పనిచేసి బరువు తగ్గడంలో సహాయం చేస్తాయి.
ఈ ఐదు అలవాట్లు క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తే బరువు తగ్గడం చాలా సులభమవుతుంది.