వారానికి మూడు సార్లు తలకు నూనె మసాజ్ చేస్తే రక్తప్రసరణ పెరుగుతుంది. జుట్టు వేగంగా పెరగడం మొదలవుతుంది.
మెంతి గింజలను నానబెట్టి పేస్ట్ చేసి తలకు రాస్తే వేర్లు బలపడుతాయి. జుట్టు రాలడం పూర్తిగా తగ్గుతుంది.
ఉల్లిపాయ రసం వాడితే కొత్త వెంట్రుకలు మొలకెత్తుతాయి. జుట్టు దట్టంగా మారుతుంది.
తల మీద మురికి తొలగితే జుట్టు పెరుగుదల వేగంగా జరుగుతుంది. చుండ్రు కూడా తగ్గుతుంది. అందుకే వారానికి కనీసం మూడుసార్లు తలస్నానం చెయ్యాలి.
సరైన ఆహారం తీసుకుంటే వెంట్రుకలకు కావలసిన పోషకాలు అందుతాయి. జుట్టు బలంగా పెరుగుతుంది.
టెన్షన్ తగ్గిస్తే జుట్టు సహజంగా పెరుగుతుంది. కార్టిసోల్ హార్మోన్ నియంత్రణలో ఉంటుంది.
ఈ విధంగా మూడు వారాలు పాటిస్తే జుట్టు పొడవు స్పష్టంగా పెరుగుతుంది. జడ నిజంగా తాటి చెట్టులా మారుతుంది.