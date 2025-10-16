జామ ఆకుల టీ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడి కడుపు ఉబ్బరం, డైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ని తగ్గిస్తుంది.
ఈ టీ రోజు తాగడం వల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి జలుబు, ఫ్లూ వంటి అంటువ్యాధులు రాకుండా ఉంటాయి.
జామ ఆకుల టీ పరిగడుపున తీసుకోవడం వల్ల వేగంగా బరువు తగ్గుతారు.
జామ ఆకుల టీ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
జామ ఆకుల టీ చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ను పెంచి.. రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది.
జామ ఆకుల టీ తరచుగా తాగడం వల్ల శరీరంలో నొప్పులు తగ్గుతాయి.
జామ ఆకుల టీ వల్ల స్కిన్ గ్లో అవుతుంది. అలాగే జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
పీరియడ్స్ సమయంలో జామ ఆకుల టీ తాగడం వల్ల పెయిన్ నుండి రిలీఫ్ కలుగుతుంది.
Bold content Movies: బాలీవుడ్ లో బోల్డ్ కంటెంట్ తో తెరకెక్కిన సినిమాలు.. ఫ్యామిలీలో అస్సలు చూడలేము బాబోయ్..