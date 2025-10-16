జామ ఆకుల టీతో కళ్లు చెదిరే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఆ 8 సమస్యలకు చెక్..!

Aruna Maharaju
Oct 16,2025
Better Digestion

జామ ఆకుల టీ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడి కడుపు ఉబ్బరం, డైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్‌ని తగ్గిస్తుంది.

Immunity Booster

ఈ టీ రోజు తాగడం వల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి జలుబు, ఫ్లూ వంటి అంటువ్యాధులు రాకుండా ఉంటాయి.

Weight Loss

జామ ఆకుల టీ పరిగడుపున తీసుకోవడం వల్ల వేగంగా బరువు తగ్గుతారు.

Sugar Control

జామ ఆకుల టీ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.

Heart Health

జామ ఆకుల టీ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచి.. రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది.

Body Pains Relief

జామ ఆకుల టీ తరచుగా తాగడం వల్ల శరీరంలో నొప్పులు తగ్గుతాయి.

Better Skin And Hair

జామ ఆకుల టీ వల్ల స్కిన్ గ్లో అవుతుంది. అలాగే జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Period Pain Relief

పీరియడ్స్ సమయంలో జామ ఆకుల టీ తాగడం వల్ల పెయిన్ నుండి రిలీఫ్ కలుగుతుంది.

