Paneer

పనీర్ ఎక్కువగా తింటున్నారా..? అయితే ఈ తిప్పలు తప్పవు..!

Aruna Maharaju
Oct 22,2025
Digestion Problems

పనీర్‌ను అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై ఒత్తిడి పెరిగి.. ఉబ్బరం, గ్యాస్ సమస్యలు వస్తాయి.

Weight Gain

పనీర్‌ ఎక్కువగా తినడం వల్ల శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ పెరిగి బరువు పెరగుతారు.

High Bp

పనీర్‌లో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది.. ఇది అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి హానికరం.

Poor Quality Paneer

క్వాలిటీ లేని పనీర్‌ను తినడం వల్ల ఫుడ్ పాయిజనింగ్, అలెర్జీలు లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.

Eat moderately

పనీర్‌ను మితంగా తినడం మీ ఆరోగ్యానికి ఉత్తమం.

Soya Chunks Or Tofu

వెజిటేరియన్స్ సోయా చంక్స్ లేదా టోఫు వంటి లో ఫ్యాట్ ప్రోటీన్‌ ఫుడ్ తీసుకోవచ్చు.

Quality Paneer

మంచి నాణ్యత గల మరియు శుభ్రమైన పనీర్ తినడం ఎల్లప్పుడూ మంచిది.

