పనీర్ ఎక్కువగా తింటున్నారా..? అయితే ఈ తిప్పలు తప్పవు..!
పనీర్ను అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై ఒత్తిడి పెరిగి.. ఉబ్బరం, గ్యాస్ సమస్యలు వస్తాయి.
పనీర్ ఎక్కువగా తినడం వల్ల శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ పెరిగి బరువు పెరగుతారు.
పనీర్లో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది.. ఇది అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి హానికరం.
క్వాలిటీ లేని పనీర్ను తినడం వల్ల ఫుడ్ పాయిజనింగ్, అలెర్జీలు లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.
పనీర్ను మితంగా తినడం మీ ఆరోగ్యానికి ఉత్తమం.
వెజిటేరియన్స్ సోయా చంక్స్ లేదా టోఫు వంటి లో ఫ్యాట్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకోవచ్చు.
మంచి నాణ్యత గల మరియు శుభ్రమైన పనీర్ తినడం ఎల్లప్పుడూ మంచిది.