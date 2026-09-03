Puffed Rice: బొరుగులు తింటే లాభాలు ఉన్నాయా లేదా లావు పెరుగుతామా?
Will They Make You Fat? బొరుగులు తినడం వల్లనే నేరుగా బరువు పెరగదు. అయితే పెద్ద మొత్తంలో తినడం, నూనె, పల్లీలు, సేవ్, ఎక్కువ ఉప్పు వంటి వాటిని కలపడం వల్ల మొత్తం కేలరీలు పెరగవచ్చు.
Why Do People Like Them? బొరుగులు తేలికగా ఉండటం వల్ల సాయంత్రం స్నాక్గా చాలామంది తీసుకుంటారు. కూరగాయలు, ఉల్లిపాయ, టమాటా, మొలకలు వంటి వాటితో కలిపి తింటే స్నాక్ మరింత పోషకంగా మారుతుంది.
What About Weight Loss? బరువు తగ్గాలనుకునేవారు బొరుగులను పరిమిత మోతాదులో తీసుకోవచ్చు. అయితే కేవలం బొరుగులపై ఆధారపడకుండా ప్రోటీన్, కూరగాయలు, పండ్లు, పప్పులు వంటి పోషక ఆహారాలను కూడా తీసుకోవాలి.
A Better Way to Eat బొరుగులతో ముర్మురా సలాడ్ తయారు చేసుకోవచ్చు. దోసకాయ, టమాటా, ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, మొలకలు వంటి వాటిని కలిపితే ఫైబర్, ఇతర పోషకాలు కూడా లభిస్తాయి.
Portion Matters బొరుగులు తేలికగా ఉండటంతో ఎక్కువ మొత్తంలో తినడం సులభం. అందుకే ఆకలి తీరడానికి ప్రోటీన్ ఉన్న పదార్థాలతో కలిపి, సరైన మోతాదులో తీసుకోవడం మంచిది.
Disclaimer: బరువు తగ్గడం లేదా పెరగడం వ్యక్తి ఆహారం, శారీరక శ్రమ, ఆరోగ్య పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
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