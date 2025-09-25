Weight Gain

సగ్గుబియ్యం ఎక్కువ మోతాదులో తింటే కేలరీలు అధికంగా ఉండటంతో.. బరువు పెరగవచ్చు.

Vishnupriya
Sep 25,2025
';

Energy Boost

ఇందులో ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్లు తక్షణ శక్తినిస్తాయి, కానీ కొవ్వుగా కూడా మారే అవకాశం ఉంది.

 ';

Light Food

అంతేకాదు ఇది త్వరగా జీర్ణం కాదు. జలుబు, జ్వరం లాంటి సమయంలో తక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటే జీర్ణం సులభంగా అవుతుంది.

 ';

Weight Loss

బరువు తగ్గాలనుకునే వారు ఎక్కువగా తినకూడదు, తక్కువగా తీసుకుంటే శక్తిని ఇస్తుంది.. కానీ ఫ్యాట్ పెరగదు. అనగా వారానికి ఒకటి లేదా రెండుసార్లు సగ్గుబియ్యం తీసుకోవడం ఉత్తమం.

 ';

Diabetes Impact

షుగర్ ఉన్నవారు జాగ్రత్తగా వాడాలి, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని పెంచే అవకాశం ఉంటుంది.

 ';

Moderation

సగ్గుబియ్యం సరైన మోతాదులో తీసుకుంటే శరీరానికి మంచిదే కానీ ఎక్కువైతే బరువు పెరగడంలో కారణమవుతుంది.

 ';

Balanced Diet

ఇది ఇతర పోషక ఆహారాలతో కలిపి తింటే ఆరోగ్యానికి హాని ఉండదు.

 ';

VIEW ALL

Sprouts Benefits: స్ప్రౌట్స్.. ఏ సమయంలో తినడం వల్ల బరువు పైన ప్రభావం ఉంటుంది..?

Lettuce: ఈ ఆకుకూరతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మెండు..!

Dark Hair: డై లేకుండా డార్క్‌ హెయిర్‌ కావాలా? సింపుల్‌ ట్రిక్‌..

Weight Loss Water: వారంలో రెండు కేజీలు తగ్గాలి అంటే ఉదయాన్నే ఈ నీళ్లు తాగాల్సిందే
Read Next Story