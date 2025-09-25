సగ్గుబియ్యం ఎక్కువ మోతాదులో తింటే కేలరీలు అధికంగా ఉండటంతో.. బరువు పెరగవచ్చు.
ఇందులో ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్లు తక్షణ శక్తినిస్తాయి, కానీ కొవ్వుగా కూడా మారే అవకాశం ఉంది.
అంతేకాదు ఇది త్వరగా జీర్ణం కాదు. జలుబు, జ్వరం లాంటి సమయంలో తక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటే జీర్ణం సులభంగా అవుతుంది.
బరువు తగ్గాలనుకునే వారు ఎక్కువగా తినకూడదు, తక్కువగా తీసుకుంటే శక్తిని ఇస్తుంది.. కానీ ఫ్యాట్ పెరగదు. అనగా వారానికి ఒకటి లేదా రెండుసార్లు సగ్గుబియ్యం తీసుకోవడం ఉత్తమం.
షుగర్ ఉన్నవారు జాగ్రత్తగా వాడాలి, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని పెంచే అవకాశం ఉంటుంది.
సగ్గుబియ్యం సరైన మోతాదులో తీసుకుంటే శరీరానికి మంచిదే కానీ ఎక్కువైతే బరువు పెరగడంలో కారణమవుతుంది.
ఇది ఇతర పోషక ఆహారాలతో కలిపి తింటే ఆరోగ్యానికి హాని ఉండదు.