పెరుగులో ప్రోటీన్, ప్రోబయోటిక్స్ ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది.
పరిమితంగా తింటే ఆకలి నియంత్రణలోకి వచ్చి బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.
అతిగా పెరుగు తింటే అదనపు కేలరీలు చేరి.. బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
మధ్యాహ్నం లేదా లంచ్ సమయంలో తినడం మంచిది. ముఖ్యంగా పెరుగులో క్యారెట్ లేదా బీట్రూట్ తురుము వేసుకుని తినడం మంచిది.
రాత్రి ఎక్కువగా తింటే కొంతమంది బరువు పెరగొచ్చు. కానీ డబుల్ టోన్ పెరుగు ఎప్పుడు తిన్నా మంచిదే.
చక్కెర కలపని పెరుగు మాత్రమే ఆరోగ్యానికి మంచిది.
పరిమితంగా, సరైన సమయంలో పెరుగు తింటే బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.