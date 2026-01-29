Protein and Probiotics

పెరుగులో ప్రోటీన్, ప్రోబయోటిక్స్ ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది.

Vishnupriya
Jan 29,2026
';

Weight Loss Support

పరిమితంగా తింటే ఆకలి నియంత్రణలోకి వచ్చి బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

 ';

Overeating Problem

అతిగా పెరుగు తింటే అదనపు కేలరీలు చేరి.. బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

 ';

Best Time to Eat

మధ్యాహ్నం లేదా లంచ్ సమయంలో తినడం మంచిది. ముఖ్యంగా పెరుగులో క్యారెట్ లేదా బీట్రూట్ తురుము వేసుకుని తినడం మంచిది.

 ';

Night Intake Caution

రాత్రి ఎక్కువగా తింటే కొంతమంది బరువు పెరగొచ్చు. కానీ డబుల్ టోన్ పెరుగు ఎప్పుడు తిన్నా మంచిదే.

 ';

Plain Curd Best

చక్కెర కలపని పెరుగు మాత్రమే ఆరోగ్యానికి మంచిది.

 ';

Curd Weight Balance Keyword

పరిమితంగా, సరైన సమయంలో పెరుగు తింటే బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.

 ';

VIEW ALL

Besan Chilla: శెనగపిండితో చేసిన దోశల వల్ల నిజంగా లాభాలు ఉంటాయా..?

Oats Curd Meal: ఓట్స్‌తో దద్దోజనం ఎలా చేయాలో తెలుసా..?

Weight Loss Drink: ఉదయాన్నే బరువు తగ్గాలంటే ఈ రుచికరమైన నీళ్లు తాగండి..

Walking for Weight Loss: ప్రతిరోజు ఎంతసేపు నడిస్తే నెలకు రెండు కిలోలు తగ్గుతామో తెలుసా..?
Read Next Story