పొట్ట దగ్గర కొవ్వు పెరిగితే హార్ట్ అటాక్ వస్తుందా? డాక్టర్లు చెప్తున్న సంచలన నిజాలు!

నడుము చుట్టూ ఉండే కొవ్వుతో గుండె జబ్బుల ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు
ఇది గుండెపోటు స్ట్రోక్ ముప్పును పెంచుతుందని చెప్తున్నారు.
బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ కంటే నడుము ఎత్తు నిష్పత్తి గుండె జబ్బులకు అంచనా వేస్తుంది.
నడుము కొలత మీ ఎత్తులో సగం కంటే తక్కువగా ఉండేలా చూసుకోండి.
ఇది భవిష్యత్తు ఆరోగ్య ముప్పుని తగ్గిస్తుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఎప్పుడు నడుము చుట్టూ ఉండే కొవ్వుతో జాగ్రత్త పడండి సరైన డైట్ ఫాలో అవ్వండి.
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