పొట్ట దగ్గర కొవ్వు పెరిగితే హార్ట్ అటాక్ వస్తుందా? డాక్టర్లు చెప్తున్న సంచలన నిజాలు!

Published by: Renuka Godugu | Jul 28, 2026

నడుము చుట్టూ ఉండే కొవ్వుతో గుండె జబ్బుల ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు

Published by: Renuka Godugu | Jul 28, 2026

ఇది గుండెపోటు స్ట్రోక్ ముప్పును పెంచుతుందని చెప్తున్నారు.

Published by: Renuka Godugu | Jul 28, 2026

బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ కంటే నడుము ఎత్తు నిష్పత్తి గుండె జబ్బులకు అంచనా వేస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 28, 2026

నడుము కొలత మీ ఎత్తులో సగం కంటే తక్కువగా ఉండేలా చూసుకోండి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 28, 2026

ఇది భవిష్యత్తు ఆరోగ్య ముప్పుని తగ్గిస్తుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Published by: Renuka Godugu | Jul 28, 2026

ఎప్పుడు నడుము చుట్టూ ఉండే కొవ్వుతో జాగ్రత్త పడండి సరైన డైట్ ఫాలో అవ్వండి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 28, 2026

(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)

Published by: Renuka Godugu | Jul 28, 2026

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