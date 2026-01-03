తేనె సహజమైన తీపి పదార్థం. కానీ ఇది బరువుపై ఎలా ప్రభావం చూపుతుందో అని సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది.
గోరువెచ్చని నీళ్లలో తేనె కలిపి తాగితే బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. మెటబాలిజం పెరుగుతుంది.
తేనెలో క్యాలరీలు ఉంటాయి. అధికంగా తీసుకుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు టీ స్పూన్లు సరిపోతాయి. మితంగా తీసుకోవాలి.
ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో తేనె తీసుకోవడం మంచిది. రాత్రి ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు.
చక్కెర బదులు తేనె వాడితే ఆరోగ్యానికి మేలు. కానీ పరిమితి తప్పనిసరి.
సరైన మోతాదులో తేనె బరువు తగ్గడానికే ఉపయోగపడుతుంది. అధికంగా తీసుకుంటే నష్టం కలగక మానదు.