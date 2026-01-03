Honey Truth

తేనె సహజమైన తీపి పదార్థం. కానీ ఇది బరువుపై ఎలా ప్రభావం చూపుతుందో అని సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది.

Vishnupriya
Jan 03,2026
Weight Loss Role

గోరువెచ్చని నీళ్లలో తేనె కలిపి తాగితే బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. మెటబాలిజం పెరుగుతుంది.

Calorie Factor

తేనెలో క్యాలరీలు ఉంటాయి. అధికంగా తీసుకుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

Right Quantity

రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు టీ స్పూన్లు సరిపోతాయి. మితంగా తీసుకోవాలి.

Best Time

ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో తేనె తీసుకోవడం మంచిది. రాత్రి ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు.

Sugar Alternative

చక్కెర బదులు తేనె వాడితే ఆరోగ్యానికి మేలు. కానీ పరిమితి తప్పనిసరి.

Final Balance

సరైన మోతాదులో తేనె బరువు తగ్గడానికే ఉపయోగపడుతుంది. అధికంగా తీసుకుంటే నష్టం కలగక మానదు.

