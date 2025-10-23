బొప్పాయ పండు ఆరోగ్యానికి మంచిదే కానీ గర్భిణీలు తినేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం.
పచ్చి బొప్పాయలో లాటెక్స్ అనే పదార్థం ఉంటుంది, ఇది గర్భాశయ కండరాలను.. కుదించవచ్చు.
అధిక మోతాదులో.. తింటే గర్భస్రావంకు.. ప్రమాదం ఉండవచ్చు.
పచ్చగా కాకుండా పండిన బొప్పాయ కొద్దిగా తినడం.. సాధారణంగా హానికరం కాదు.
విటమిన్ C, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండి జీర్ణక్రియకు మంచిది.
గర్భిణీలు తినే ముందు వైద్యుని సలహా తీసుకోవాలి.
పచ్చి బొప్పాయ తప్పించి.. పండినది కొద్దిగా తింటే ఎలాంటి భయం అవసరం లేదు.
Headache Instant Relief: తలనొప్పి తక్షణమే తగ్గాలి అంటే.. గోరువెచ్చని నీళ్లల్లో ఇది కలుపుకొని తాగండి..!