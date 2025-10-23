Papaya And Pregnancy

బొప్పాయ పండు ఆరోగ్యానికి మంచిదే కానీ గర్భిణీలు తినేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం.

Vishnupriya
Oct 23,2025
Raw Papaya Risk

పచ్చి బొప్పాయలో లాటెక్స్ అనే పదార్థం ఉంటుంది, ఇది గర్భాశయ కండరాలను.. కుదించవచ్చు.

Possible Risk

అధిక మోతాదులో.. తింటే గర్భస్రావంకు.. ప్రమాదం ఉండవచ్చు.

Ripe Papaya Safe

పచ్చగా కాకుండా పండిన బొప్పాయ కొద్దిగా తినడం.. సాధారణంగా హానికరం కాదు.

Nutritional Value

విటమిన్ C, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండి జీర్ణక్రియకు మంచిది.

Doctor Advice

గర్భిణీలు తినే ముందు వైద్యుని సలహా తీసుకోవాలి.

Final Tip

పచ్చి బొప్పాయ తప్పించి.. పండినది కొద్దిగా తింటే ఎలాంటి భయం అవసరం లేదు.

