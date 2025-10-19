దీపావళిని హిందూవులు ముఖ్యమైన పండుగగా భావిస్తారు. ఈ రోజు శ్రీరాముడు తన 14 సంవత్సరాల వనవాసం ముగించుకుని లంక రాజు రావణుడిని ఓడించి సీత, లక్ష్మణుడితో అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ సంవత్సరం దీపావళి అక్టోబర్ 20న వస్తుంది. ఈ పండుగను ప్రతి సంవత్సరం కార్తీక మాసం అమావాస్య రోజున జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున, సంపదకు దేవత అయిన లక్ష్మీ దేవిని, గణేశుడిని పూజిస్తారు.
దీపావళి నాడు దానం ఇస్తే మీ జీవితంలో ఆనందాన్ని కలిగించే కొన్ని విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం.
దీపావళి రోజున అన్నదానం చేయడం చాలా పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ రోజున అన్నదానం చేయడం వల్ల మీ ఇంట్లో ఆహార కొరత ఎప్పుడూ రాకుండా ఉంటుంది.
దీపావళి నాడు మీరు పేదవారికి బట్టలు దానం చేస్తే, లక్ష్మీదేవి చాలా సంతోషిస్తుంది. లక్ష్మీదేవి ఆనందం కారణంగా, సంపద మీ ఇంటికి రావచ్చు.
మీ ఇంట్లో సానుకూల శక్తి ఉండాలని, ప్రతికూల శక్తిని తొలగించాలని మీరు కోరుకుంటే, దీపావళి రోజున నెయ్యిని దానం చేయాలి.
దీపావళి నాడు నూనె దానం చేసేవారు రుణ సమస్యల నుండి విముక్తి పొందవచ్చు. వారు నిలిచిపోయిన నిధులను కూడా తిరిగి పొందవచ్చు.
దీపావళి రోజున పేదవారికి చీపురు దానం చేయడం వల్ల కుటుంబ సభ్యుల ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగవు.