చాలా మంది తరచుగా కలలలో తమకు పాములు కన్పిస్తున్నాయని చెబుతారు.
అదేపనిగా పాములు కన్పించడం లేదా అవి కాటు వేసినట్లు భయపడితే పలు కారణాలు ఉన్నాయి.
జాతకంలో కాలసర్పదోషం ఉంటే తరచుగా కోబ్రాలు కన్పిస్తాయి.
తెలిసి, తెలియగా కానీ పాములకు హనీ కల్గిస్తే కూడా పాములు కన్పిస్తాయంటారు.
పాములు కన్పించకూడదంటే కొన్ని రహస్యమైన పరిహరాలు పాటించాలి.
జంట నాగులను భక్తితో పాలతో అభిషేకం చేసి మొక్కులు తీర్చుకొవాలి.
సుబ్రహ్మణ్యస్వామిని భక్తితో ఆరాధిస్తు పూజించుకుంటే కాలసర్పదోషాలు పోతాయి.
ప్రతి మంగళవారం రాహు , కేతుల పూజలు, నవనాగ స్తోత్రం చదివితే సర్పదోషాలు పోతాయి.