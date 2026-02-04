Snake Is Dream: కలలో పాములు ఎందుకు కన్పిస్తాయో తెలుసా..?.. నమ్మలేని పచ్చినిజం..!

Inamdar Paresh
Feb 04,2026
Snakes effects:

చాలా మంది తరచుగా కలలలో తమకు పాములు కన్పిస్తున్నాయని చెబుతారు.

Snake puja:

అదేపనిగా పాములు కన్పించడం లేదా అవి కాటు వేసినట్లు భయపడితే పలు కారణాలు ఉన్నాయి.

kaal sarpa dosha:

జాతకంలో కాలసర్పదోషం ఉంటే తరచుగా కోబ్రాలు కన్పిస్తాయి.

snakes remedies:

తెలిసి, తెలియగా కానీ పాములకు హనీ కల్గిస్తే కూడా పాములు కన్పిస్తాయంటారు.

Snake worships:

పాములు కన్పించకూడదంటే కొన్ని రహస్యమైన పరిహరాలు పాటించాలి.

snakes in dreams:

జంట నాగులను భక్తితో పాలతో అభిషేకం చేసి మొక్కులు తీర్చుకొవాలి.

snake bite:

సుబ్రహ్మణ్యస్వామిని భక్తితో ఆరాధిస్తు పూజించుకుంటే కాలసర్పదోషాలు పోతాయి.

Snakes;

ప్రతి మంగళవారం రాహు , కేతుల పూజలు, నవనాగ స్తోత్రం చదివితే సర్పదోషాలు పోతాయి.

