Bone Health: 85 ఏళ్ల లోనూ ఎముకలు ఉక్కులా ఉండాలంటే.. ఉదయాన్నే ఇది తాగాల్సిందే!

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 13, 2026

తరచుగా చాలా మంది వృద్ధప్యంలో ఎముకల సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 13, 2026

ముఖ్యంగా కొంతమందిలో సులభంగా ఎముకలు విరిగిపోతూ ఉంటాయి. అలాగే ఇతర సమస్యలు కూడా వస్తాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 13, 2026

ఎముకల సమస్యలతో బాధపడేవారు తప్పకుండా రాగి జావ (Ragi Malt)ను ఆహారాల్లో చేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 13, 2026

ఇందులో ఎక్కువ మోతాదులో పోషకాలు లభిస్తాయి. అలాగే దీనిని తీసుకోవడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 13, 2026

తృణధాన్యాలన్నింటిలోకెల్లా రాగుల్లోనే కాల్షియం అత్యధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 13, 2026

రాగుల్లో కాల్షియం, విటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎముకలను శక్తివంతగా చేస్తాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 13, 2026

ముఖ్యంగా వృద్ధ్యాపంలో ఎముల సమస్యలతో బాధపడేవారు రోజు ఉదయంతో పాటు సాయంత్రం పూట రాగి జావ తీసుకోవడం చాలా మంచిది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 13, 2026

దీంతో పాటు రాగుల్లోని పీచు పదార్థం మలబద్ధకం సమస్యలను నుంచి విముక్తి కలిగిస్తుంది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 13, 2026

ముఖ్యంగా ఈ రాగి జావలో ఉండే పోషకాలు 85 సంవత్సరాల వరకు ఎముకలను ఆరోగ్యం ఉంచుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 13, 2026

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