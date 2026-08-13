Bone Health: 85 ఏళ్ల లోనూ ఎముకలు ఉక్కులా ఉండాలంటే.. ఉదయాన్నే ఇది తాగాల్సిందే!
తరచుగా చాలా మంది వృద్ధప్యంలో ఎముకల సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు.
ముఖ్యంగా కొంతమందిలో సులభంగా ఎముకలు విరిగిపోతూ ఉంటాయి. అలాగే ఇతర సమస్యలు కూడా వస్తాయి.
ఎముకల సమస్యలతో బాధపడేవారు తప్పకుండా రాగి జావ (Ragi Malt)ను ఆహారాల్లో చేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఇందులో ఎక్కువ మోతాదులో పోషకాలు లభిస్తాయి. అలాగే దీనిని తీసుకోవడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
తృణధాన్యాలన్నింటిలోకెల్లా రాగుల్లోనే కాల్షియం అత్యధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
రాగుల్లో కాల్షియం, విటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎముకలను శక్తివంతగా చేస్తాయి.
ముఖ్యంగా వృద్ధ్యాపంలో ఎముల సమస్యలతో బాధపడేవారు రోజు ఉదయంతో పాటు సాయంత్రం పూట రాగి జావ తీసుకోవడం చాలా మంచిది.
దీంతో పాటు రాగుల్లోని పీచు పదార్థం మలబద్ధకం సమస్యలను నుంచి విముక్తి కలిగిస్తుంది.
ముఖ్యంగా ఈ రాగి జావలో ఉండే పోషకాలు 85 సంవత్సరాల వరకు ఎముకలను ఆరోగ్యం ఉంచుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
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