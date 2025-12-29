కాకరకాయ జ్యూస్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నియంత్రిస్తుంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఇది చాలా ఉపయోగకరం.
ఖాళీ కడుపుతో తాగితే ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తుంది. శరీరం వెంటనే స్పందిస్తుంది.
కాకరకాయ సహజంగా ఇన్సులిన్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. షుగర్ స్పైక్స్ తగ్గుతాయి.
జీర్ణక్రియ సాఫీగా జరుగుతుంది. కడుపు సమస్యలు తగ్గుతాయి.
తక్కువ కేలరీలతో ఉండటం వల్ల బరువు కూడా నియంత్రణలో ఉంటుంది. పొట్ట కొవ్వు పెరగదు.
రోజూ కొద్దిగా తాగితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. మోతాదు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఈ అలవాటు వల్ల రోజంతా షుగర్ స్థాయి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది.