పొట్ట దగ్గర అధిక కొవ్వు పెరగడం చాలా మందికి పెద్ద సమస్యగా మారింది.
ఇలాంటి పొట్టను తగ్గించడానికి సహజమైన నీళ్లు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి.
రాత్రి ఒక స్పూన్ జీలకర్ర..నీళ్లలో నానబెట్టి ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో తాగితే కొవ్వు కరగడంలో ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి, అదనపు కొవ్వు పేరుకోకుండా ఆపుతుంది.
ప్రతిరోజూ ఈ నీళ్లు తాగే అలవాటు చేసుకుంటే పొట్ట నెమ్మదిగా తగ్గిపోతుంది.
ఇది సరైన ఆహారం, తేలికపాటి వ్యాయామం కలిపి చేస్తే ఫలితాలు త్వరగా కనిపిస్తాయి.
బండ లాంటి పొట్ట కూడా క్రమంగా మైనంలా కరిగి, శరీరం తేలికగా మారుతుంది.