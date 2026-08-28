తరచూ నీరసం అనిపిస్తుందా.. ఉదయాన్నే ఈ గింజల నీళ్లు తాగండి..!!
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
ఎండుద్రాక్ష నీటిని ఉదయాన్నే పరగడుపున వీటిని తాగడం వల్ల శరీరానికి తక్షణ శక్తి లభించి నీరసం, అలసట మాయమవుతాయి.వీటిలో సహాజమైన గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్ ఉంటాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
వీటిలో ఐరన్, కాపర్, బి-కాంప్లెక్స్ విటమిన్లు అధిక మొత్తంలో ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో ఎర్ర రక్తకణాల సంఖ్యను పెంచి రక్తహీనత రాకుండా కాపాడుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
ఎండుద్రాక్ష నీరు తాగితే లివర్, కిడ్నీల్లో పేరుకుపోయిన టాక్సిన్స్ ను బయటకు పంపి రక్తాన్ని శుద్ది చేయడంలో సహాయపడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
ఎండుద్రాక్ష నానబెట్టిన నీటిలో ఫైబర్ తోపాటు సహజ ఆమ్లాలు ఉంటాయి. ఇవి జీర్ణ వ్యవస్థను ఉత్తేజపరిచి మలబద్ధకం, గ్యాస్ సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
ఎండుద్రాక్షలో విటమిన్-సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. శరీర రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి కాపాడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
ఎండుద్రాక్ష నీటిలో ఉండే పొటాషియం శరీరంలో సోడియం స్థాయిలను సమతుల్యం చేస్తుంది. ఇది అధిక రక్తపోటును నియంత్రించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
ఈ నీరు చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ను పెంచుతుంది. రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచి గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
రక్తాన్ని శుద్ధి చేయడంతో పాటు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని ప్రకాశవంతంగా మారుస్తాయి. ముఖంపై మొటిమలు, వృద్ధాప్య ఛాయలను తగ్గిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
వీటిలో క్యాల్షియం, బోరాన్ వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఎముకలను దృఢంగా మార్చి ఆస్టియోపోరోసిస్ వంటి సమస్యల నుండి కాపాడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
ఉదయాన్నే ఈ నీరు తాగడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. ఇది అతిగా తినడాన్ని తగ్గించి, బరువును అదుపులో ఉంచుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 28, 2026
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