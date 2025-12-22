మునక్కాయ కొలెస్ట్రాల్.. తగ్గించడంలో బాగా పనిచేస్తుంది. రక్తనాళాలు శుభ్రంగా ఉంటాయి.
మునక్కాయలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. చెడు కొలెస్ట్రాల్ శరీరం నుంచి బయటకు వెళ్లుతుంది.
గుండె పనితీరు మెరుగవుతుంది. హార్ట్ బ్లాక్స్ వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
రక్తంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వు క్రమంగా తగ్గుతుంది. రక్తప్రవాహం సాఫీగా ఉంటుంది.
జీర్ణక్రియ బాగా జరుగుతుంది. గ్యాస్, ఉబ్బరం సమస్యలు తగ్గుతాయి.
వారానికి రెండు మూడు సార్లు మునక్కాయ తింటే మంచిది. కూరల్లో లేదా సాంబార్లో తీసుకోవచ్చు.
ఈ అలవాటు కొనసాగితే కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణలో ఉంటుంది. మందుల అవసరం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.