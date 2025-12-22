Drumstick Power

మునక్కాయ కొలెస్ట్రాల్.. తగ్గించడంలో బాగా పనిచేస్తుంది. రక్తనాళాలు శుభ్రంగా ఉంటాయి.

Vishnupriya
Dec 22,2025
Fiber Rich

మునక్కాయలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. చెడు కొలెస్ట్రాల్ శరీరం నుంచి బయటకు వెళ్లుతుంది.

Heart Support

గుండె పనితీరు మెరుగవుతుంది. హార్ట్ బ్లాక్స్ వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

Blood Cleanse

రక్తంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వు క్రమంగా తగ్గుతుంది. రక్తప్రవాహం సాఫీగా ఉంటుంది.

Digestive Help

జీర్ణక్రియ బాగా జరుగుతుంది. గ్యాస్, ఉబ్బరం సమస్యలు తగ్గుతాయి.

Weekly Intake

వారానికి రెండు మూడు సార్లు మునక్కాయ తింటే మంచిది. కూరల్లో లేదా సాంబార్‌లో తీసుకోవచ్చు.

Healthy Habit

ఈ అలవాటు కొనసాగితే కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణలో ఉంటుంది. మందుల అవసరం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

