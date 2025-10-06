ప్రతిరోజూ వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం ఎలా మెరుగవుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రోజూ వ్యాయామం వల్ల గుండె జబ్బులు నయం అవుతాయి.
యోగా సాధన చేయడం వల్ల రక్తపోటు తగ్గుతుంది
ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయి తగ్గుతుంది
అధిక బరువు తగ్గిడం వల్ల శరీరం ఎంతో యాక్టివ్గా ఉంటుంది
వ్యాయామంతో ఎముకలు, కండరాలు ధృఢంగా మారతాయి
రోగనిరోధక శక్తి పెరగడంతో పాటు వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది
వ్యాయామాల వల్ల మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది.
పైన పేర్కొన్న సమచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.