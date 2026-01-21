Diet Start

బరువు తగ్గాలంటే సరైన డైట్ చాలా ముఖ్యం.

Vishnupriya
Jan 21,2026
Day 1–2

పండ్లు, కూరగాయలు ఎక్కువగా తినాలి. ఉదయాన్నే ఏదైనా ఒక పండు, మధ్యాహ్నం కప్పు గోధుమ రవ్వతో చేసిన ఉప్మా. రాత్రికి ఒక చపాతి తినాలి. వీటితో పాటు పప్పు లేదా పెరుగు తీసుకోవాలి.

Day 3

ఉదయాన్నే ఏదైనా పండు. మధ్యాహ్నం బ్రౌన్ రైస్ లేదా గోధుమ రవ్వ తో చేసిన ఉప్మా అలా పప్పు లేదా పెరుగు తీసుకోవాలి. రాత్రి సూప్ తాగాలి.

Day 4

ఉదయాన్నే ఏదైనా ఒక పండు.. మధ్యాహ్నం మిల్లెట్ రైస్ తో పప్పు కూడా అలానే రాత్రి వెజిటేబుల్ సలాడ్ తినాలి.

Day 5

సూప్స్, ఉడికించిన కూరగాయలు రోజంతా బ్రేక్ ఇచ్చుకుంటూ తినాలి.

Day 6

మొదటిరోజు ఫాలో అయిన డైట్ మళ్ళీ ఫాలో అవ్వాలి.

Water Intake

వీటితోపాటు రోజూ ఎక్కువ నీరు తాగాలి. ఇలా చేస్తే వారంలో తప్పకుండా.. రెండు నుంచి మూడు కేజీల బరువు తగ్గుతారు.

