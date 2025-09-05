హీరో విజయ్ మాదిరి సన్నగా దోశ వేసుకోవడం ఎలానో తెలుసా?
దక్షిణాది ప్రాంతంలో దోశను అమితంగా ఇష్టపడుతుంటారు. దోశ తినేంత సులువు కాదు దోశ వేయడం. దోశ పెనానికి అంటుకోకుండా వేయడం సాహసమే. ఎలానో తెలుసుకుందాం.
దోశ పిండి కూడా చిక్కగా.. సన్నగా ఉంటే పెనానికి అతుక్కుపోదు. పై చిట్కాలు పాటిస్తే దోశ చక్కగా పెనానికి అంటుకోకుండా ఉంటాయి.
దోశ పిండి పెనం (పాన్) అంటుకోకుండా ఉండాలంటే ముందు పెనం (పాన్)ను శుభ్రంగా కడగాలి.
పెనంపై దోశ వేసినప్పుడు గ్యాస్ మంట ఎల్లప్పుడూ సిమ్లో ఉంచాలి. త్వరగా రావడానికి పాన్ను ఎక్కువగా వేడి చేయరాదు.
పాన్ వేడి అయ్యాక నీరు చల్లి దోశను పెనంపై వేస్తే పిండి అతుక్కోదు. ఇలా చేస్తే దోశ సులభంగా పాన్ నుంచి బయటకు వస్తుంది.
దోశ పెనంలో చపాతీ, రొట్టెలు కాల్చరాదు. చపాతీ, రొట్టె దోశ పెనంపై చేస్తే తర్వాత దోశలు వేసుకుంటే అతుక్కుపోతాయి. నాన్ స్టిక్ అనే గుణాన్ని పెనం కోల్పోతుంది.