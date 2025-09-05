Dosa Tips

హీరో విజయ్ మాదిరి సన్నగా దోశ వేసుకోవడం ఎలానో తెలుసా?

Ravi Kumar Sargam
Sep 05,2025
అమితమైన ఇష్టం

దక్షిణాది ప్రాంతంలో దోశను అమితంగా ఇష్టపడుతుంటారు. దోశ తినేంత సులువు కాదు దోశ వేయడం. దోశ పెనానికి అంటుకోకుండా వేయడం సాహసమే. ఎలానో తెలుసుకుందాం.

దోశ పిండి తయారీ

దోశ పిండి కూడా చిక్కగా.. సన్నగా ఉంటే పెనానికి అతుక్కుపోదు. పై చిట్కాలు పాటిస్తే దోశ చక్కగా పెనానికి అంటుకోకుండా ఉంటాయి.

శుభ్రంగా కడగాలి

దోశ పిండి పెనం (పాన్‌) అంటుకోకుండా ఉండాలంటే ముందు పెనం (పాన్)ను శుభ్రంగా కడగాలి.

మంట సిమ్‌లో

పెనంపై దోశ వేసినప్పుడు గ్యాస్ మంట ఎల్లప్పుడూ సిమ్‌లో ఉంచాలి. త్వరగా రావడానికి పాన్‌ను ఎక్కువగా వేడి చేయరాదు.

నీరు చల్లడం

పాన్ వేడి అయ్యాక నీరు చల్లి దోశను పెనంపై వేస్తే పిండి అతుక్కోదు. ఇలా చేస్తే దోశ సులభంగా పాన్ నుంచి బయటకు వస్తుంది.

చపాతీ, రొట్టెలు చేయరాదు

దోశ పెనంలో చపాతీ, రొట్టెలు కాల్చరాదు. చపాతీ, రొట్టె దోశ పెనంపై చేస్తే తర్వాత దోశలు వేసుకుంటే అతుక్కుపోతాయి. నాన్‌ స్టిక్‌ అనే గుణాన్ని పెనం కోల్పోతుంది.

