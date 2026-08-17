బెండకాయ జిగురు రాకుండా.. ఈ 5 కిచెన్ హ్యాక్స్ మీకోసమే..!!
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
వంట పనిని తేలిక పరిచే 5 కిచెన్ హ్యాక్స్.. ప్రతీ ఇల్లాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన సింపుల్ ట్రిక్స్ ఇవే
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
బెండకాయ కూర వండేటప్పుడు లేదా వేయించేటప్పుడు జిగురు రాకుండా క్రిస్పీగా రావాలంటే, వండే ముందు కొద్దిగా నిమ్మరసం లేదా పెరుగు కలపండి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
గాజులాంటి ఐస్ క్యూబ్స్ కావాలంటే.. మామూలు నీటికి బదులు మరిగించిన నీటిని కూల్ చేసి ఫ్రీజర్లో ఉంచాలి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
అన్నం వండేటప్పుడు నీటిలో కొద్దిగా నూనె చుక్కలు లేదా కొద్దిగా నిమ్మరసం వేస్తే, అన్నం గింజలు ఒకదానికొకటి అతుక్కోకుండా పొడిపొడిగా, తెల్లగా వస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
వెల్లుల్లి రెబ్బలను కొద్దిసేపు గోరువెచ్చని నీటిలో నానబెట్టి లేదా కాసేపు మైక్రోవేవ్/లైట్గా వేడి చేస్తే పొట్టు చాలా సులభంగా వచ్చేస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
పచ్చని కూరగాయలు లేదా ఆకుకూరలు ఉడికించేటప్పుడు చిటికెడు వంటసోడా లేదా ఉడికించిన వెంటనే చల్లని నీటిలో వేస్తే వాటి రంగు మారకుండా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
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