Banana Cake: పిల్లలు ఇష్టపడే బనానా కేక్ రెసిపీ.. ఇలా సింపుల్గా చేసుకోండి!
ఓవెన్ లేకుండా మీరు కూడా ఇంట్లో మంచి సాఫ్ట్ బనానా కేక్ తయారు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇది మీకోసమే..
బయట తయారుచేసిన కేకులను కొనుక్కొని తినే బదలు.. ఇంట్లో తయారుచేసిన బనానా కేక్ తినడం ఎంతో మంచిది. అయితే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకోండి.
కావలసిన పదార్థాలు: బాగా పండిన అరటిపండ్లు: 2 లేదా 3, గోధుమ పిండి (లేదా మైదా): 1 కప్పు, పంచదార పొడి లేదా బెల్లం తురుము: 1 కప్పు, కరిగించిన వెన్న: 1 కప్పు, కాచి చల్లార్చిన పాలు: అవసరాన్ని బట్టి
కావలసిన పదార్థాలు: బేకింగ్ పౌడర్: 1 టీస్పూన్, బేకింగ్ సోడా: 1 టీస్పూన్, వెనిల్లా ఎసెన్స్: 1 టీస్పూన్, వాల్నట్స్ లేదా బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు: 2 టేబుల్ స్పూన్లు, చిటికెడు ఉప్పు
తయారీ విధానం: ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లో తొక్క తీసిన అరటి పనులను వేసి స్పూన్తో పేస్ట్ లా బాగా మ్యాష్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత తగినంత బెల్లం తురుము, వెన్నె, వెన్నెల ఎసెన్స్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి.
ఆ తర్వాత అదే బౌల్లో కావాలనుకుంటే కొద్దిగా రాగి పిండితో పాటు గోధుమపిండి వేసుకొని, అందులోనే బేకింగ్ పౌడర్, బేకింగ్ సోడా, తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా జల్లించుకోండి..
ఈ పిండిని ఉండలు లేకుండా ఒకే పద్ధతిలో బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. కొద్దికొద్దిగా పాలు పోస్తూ కేక్ బ్యాటర్ జారుడు వచ్చేంతవరకు బాగా మిక్స్ చేసుకొని అందులో కట్ చేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకోండి..
ఆ తర్వాత ఒక కేక్ గిన్నె తీసుకొని అందులో బట్టర్ పేపర్ పెట్టి.. తగినంత బట్టర్ అప్లై చేసి పిండిని అందులో వేసి పైనుంచి డ్రై ఫ్రూట్స్ చల్లుకోండి. ఆ తర్వాత స్టవ్ పై కుక్కర్ స్టవ్వు పెట్టుకొని అందులో ఒక చిన్న గిన్నెను బోర్లించి.. దానిపై కేక్ గిన్నెను పెట్టండి..
మొదటగా ఐదు నుంచి పది నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టి.. చివరిగా 35 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టి బేక్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత మరో 20 నిమిషాల పాటు మంటను తీసేసి అలాగే ఉంచండి.
ఆ తర్వాత ఒక టూత్ పిక్ కొచ్చి ఉడికిందో ఉడక లేదా అని టెస్ట్ చేస్తే.. ఎంతో అద్భుతమైన బనానా కేక్ రెడీ అయినట్లే..
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