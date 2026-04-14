ముందుగా పక్కా పండిన మామిడికాయ ముక్కలు తీసుకుని మిక్సీ జార్లో వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ మ్యాంగో ప్యూరీని పక్కన పెట్టాలి.
ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ, అర కప్పు కొబ్బరి తురుము, ఒక కప్పు మ్యాంగో ప్యూరీ వేసుకోవాలి. మీ దగ్గర మామిడి లేకపోతే అదే స్థానంలో పాలు కూడా ఉపయోగించవచ్చు. చిటికెడు ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి ఐదు నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
ఇప్పుడు ఒక కడాయిలో రెండు లేదా మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. అందులో జీడిపప్పు, కిస్మిస్ వేసి బంగారు రంగులోకి వచ్చే వరకు వేయించి తీసి పక్కన పెట్టాలి.
అదే కడాయిలో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న రవ్వ మిశ్రమాన్ని వేసి మీడియం మంటపై నిదానంగా కలుపుతూ వేపాలి. అడుగంటకుండా జాగ్రత్తగా 10 నుండి 12 నిమిషాలు వేపితే మిశ్రమం పొడిగా అవుతుంది.
ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసి కొంచెం గోరువెచ్చగా అయ్యే వరకు ఉంచాలి. ఈలోపు మిక్సీ జార్లో అర కప్పు పంచదార, నాలుగు యాలకాయలు వేసి పొడిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
ఈ పంచదార పొడిని గోరువెచ్చగా ఉన్న రవ్వ మిశ్రమంలో వేసి బాగా కలపాలి. తరువాత వేయించిన జీడిపప్పు, కిస్మిస్ కూడా వేసి మిశ్రమాన్ని బాగా కలపాలి.
చివరగా చేతికి కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకుని మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న లడ్డూలుగా చేసుకోవాలి. అంతే… మృదువైన, తీపిగా ఉండే మ్యాంగో రవ్వ లడ్డూలు సిద్ధం.
ఈ లడ్డూలు పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ నచ్చుతాయి. ఇంట్లోనే సులభంగా తయారు చేసి మీ కుటుంబంతో కలిసి ఆస్వాదించండి.