Diwali 2025: దివాళీకి ఈ అందమైన ముగ్గులతో లక్ష్మీదేవికి స్వాగతం చెప్పండి

Bhoomi
Oct 18,2025
';


ఇది చాలా ఈజీ, ట్రెడిషనల్ డిజైన్. మీ ఇంటి ముందు వేయండి..లక్ష్మీ దేవి నడిచి వస్తుంది.

';

నెమలి రంగోలి

నెమలి రంగోలీ డిజైన్ ను పండగ సయమాల్లో శుభప్రదంగా భావిస్తుంటారు.

';

పూల రంగోలి

దీపావళికి బంతి పువ్వులు విరీగా లభిస్తుంటాయి. బంతి, గులాబీ, మామిడి ఆకులతో ఇలా అందంగా రంగోలి వేయండి.

';

గణేశుడి రంగోలి

మీరు గణేశుడి ముఖాన్ని ముందుగా గీసుకుని అందులో రంగులు నింపితే సాక్షాత్తూ వినాయకుడే గుమ్మంలో ఉన్నట్లు ఉంటుంది.

';

మండల రంగోలి

అందంగా కనిపిస్తుంది. ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ ముగ్గు వేయడం కూడా అంత కష్టమేమీ కాదు.

';

గుడ్ లక్ రంగోలి

మీరు స్వస్తిక, లభం, శుభం వీటిని రంగులతో అలంకరిస్తే అదిరిపోతుంది.

';

రేఖాగణిత రంగోలి

ఇష్టమైన డిజైన్లను ఎంత కష్టమైనా వేయవచ్చు. అలాంటి వారి కోసం ఈ రేఖాగణిత రంగోలి

';

త్రిడి రంగోలి

మీరు కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయాలనుకుంటే మీరు 3డి రంగోలిని ప్రయత్నించండి.

';

కార్నర్ రంగోలి

మీరు తలుపు మూలల్లో లేదా అంచుల్లో ఈ అందమైన రంగోళిని వేయండి.

';

VIEW ALL

Best Train Routes In India: మన దేశంలో బెస్ట్ రెలు మార్గాలు .. లైఫ్ లో ఒక్కసారైనా సందర్శించాల్సిందే..

DhanTeras Colors 2025: ధన్ తేరాస్ పూజలో ఈ రంగు దుస్తులు ధరిస్తే.. లక్ష్మీదేవి కటాక్షం ఉన్నట్లే

దీపావళికి మెన్స్ స్టైల్ గైడ్ .. ఈ ఎల్లో కుర్తా డిజైన్స్‌తో లుక్ రాయల్‌గా మార్చుకోండి

Diwali Outfit Ideas: ఫ్యాషన్‌లో ఫైర్‌వర్క్స్..ఈ దీపావళికి తప్పక ట్రై చేయాల్సిన ఔట్ ఫిట్ ఐడియాస్ ఇవే

Read Next Story