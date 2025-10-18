ఇది చాలా ఈజీ, ట్రెడిషనల్ డిజైన్. మీ ఇంటి ముందు వేయండి..లక్ష్మీ దేవి నడిచి వస్తుంది.
నెమలి రంగోలీ డిజైన్ ను పండగ సయమాల్లో శుభప్రదంగా భావిస్తుంటారు.
దీపావళికి బంతి పువ్వులు విరీగా లభిస్తుంటాయి. బంతి, గులాబీ, మామిడి ఆకులతో ఇలా అందంగా రంగోలి వేయండి.
మీరు గణేశుడి ముఖాన్ని ముందుగా గీసుకుని అందులో రంగులు నింపితే సాక్షాత్తూ వినాయకుడే గుమ్మంలో ఉన్నట్లు ఉంటుంది.
అందంగా కనిపిస్తుంది. ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ ముగ్గు వేయడం కూడా అంత కష్టమేమీ కాదు.
మీరు స్వస్తిక, లభం, శుభం వీటిని రంగులతో అలంకరిస్తే అదిరిపోతుంది.
ఇష్టమైన డిజైన్లను ఎంత కష్టమైనా వేయవచ్చు. అలాంటి వారి కోసం ఈ రేఖాగణిత రంగోలి
మీరు కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయాలనుకుంటే మీరు 3డి రంగోలిని ప్రయత్నించండి.
మీరు తలుపు మూలల్లో లేదా అంచుల్లో ఈ అందమైన రంగోళిని వేయండి.
Best Train Routes In India: మన దేశంలో బెస్ట్ రెలు మార్గాలు .. లైఫ్ లో ఒక్కసారైనా సందర్శించాల్సిందే..