Fiber Power

అవిసె గింజల్లో ఫైబర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది ఆకలిని తగ్గించి తక్కువ తినేలా చేస్తుంది.

Vishnupriya
Dec 20,2025
Fat Burning

ఈ గింజలు ఫ్యాట్ బర్న్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తాయి. పొట్ట..నడుము చుట్టూ కొవ్వు తగ్గుతుంది.

Digestive Ease

జీర్ణక్రియ సాఫీగా జరుగుతుంది. మలబద్ధకం సమస్య తగ్గుతుంది.

Sugar Balance

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు స్థిరంగా ఉంటాయి. ఆకలి దాడులు తగ్గుతాయి.

Omega Benefit

ఓమెగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ శరీరానికి మేలు చేస్తాయి. వాపు తగ్గి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

Easy Intake

పొడిగా చేసి పెరుగు లేదా నీటితో తీసుకోవచ్చు. రోజుకు ఒక చెంచా సరిపోతుంది.

Quick Result

వారం రోజుల్లోనే శరీరం తేలికగా అనిపిస్తుంది. బరువులో మార్పు కనిపిస్తుంది.

