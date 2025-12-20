అవిసె గింజల్లో ఫైబర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది ఆకలిని తగ్గించి తక్కువ తినేలా చేస్తుంది.
ఈ గింజలు ఫ్యాట్ బర్న్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తాయి. పొట్ట..నడుము చుట్టూ కొవ్వు తగ్గుతుంది.
జీర్ణక్రియ సాఫీగా జరుగుతుంది. మలబద్ధకం సమస్య తగ్గుతుంది.
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు స్థిరంగా ఉంటాయి. ఆకలి దాడులు తగ్గుతాయి.
ఓమెగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ శరీరానికి మేలు చేస్తాయి. వాపు తగ్గి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
పొడిగా చేసి పెరుగు లేదా నీటితో తీసుకోవచ్చు. రోజుకు ఒక చెంచా సరిపోతుంది.
వారం రోజుల్లోనే శరీరం తేలికగా అనిపిస్తుంది. బరువులో మార్పు కనిపిస్తుంది.