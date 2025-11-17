అరటిపండ్లలో మెగ్నీషియం సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల తలనొప్పి ఇన్టెన్సిటీ తగ్గుతుంది. ఆకలితో వచ్చే మైగ్రేన్ అటాక్స్ను తగ్గించేందుకు అరటి త్వరగా శక్తిని అందిస్తుంది.
ఆపిల్స్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, పెక్టిన్ తలనొప్పిని సహజంగా తగ్గిస్తాయి. వికారం, వాంతులు వంటి మైగ్రేన్ సంబంధిత లక్షణాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
పండ్లలోని పోషకాలు నాడీ సంబంధిత ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. మెగ్నీషియం, పొటాషియం, విటమిన్ C వంటి పోషకాలు మైగ్రేన్ ట్రిగ్గర్స్ను తగ్గించడంలో సహకరిస్తాయి.
రోజూ పండ్లు తినడం రక్త చక్కెర స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచుతుంది. రక్తంలో చక్కెర తగ్గినప్పుడే మైగ్రేన్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. పండ్లు ఈ సమస్యను నియంత్రిస్తాయి.
సమతుల్య ఆహారం మైగ్రేన్ను దూరంగా ఉంచుతుంది. ఫైబర్తో కూడిన పండ్లు జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరచి మైగ్రేన్ దాడుల ఫ్రీక్వెన్సీని తగ్గిస్తాయి.
చల్లటి, నీరు అధికంగా ఉండే పండ్లు డీహైడ్రేషన్కు చెక్ పెడతాయి. డీహైడ్రేషన్ కూడా మైగ్రేన్కు ప్రధాన కారణం కావడంతో పుచ్చకాయ, మస్క్ మెలన్ వంటి పండ్లు ఉపశమనం ఇస్తాయి.
B-విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉన్న పండ్లు నాడీవ్యవస్థ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. పండ్లతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి తప్పనిసరి. పండ్లు తినటంతో పాటు యోగా, ధ్యానం, తగిన నిద్ర, నీటి సేవనం మైగ్రేన్ సమస్యను గణనీయంగా తగ్గిస్తాయి.
