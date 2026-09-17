జుట్టు ఒత్తుగా, పొడుగ్గా పెరగాలంటే.. ఈ గింజలను ఇలా తినాలి..!!
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
అవిసె గింజలలో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, విటమిన్ E ప్రోటీన్ కుదుళ్లను బలోపేతం చేసి జుట్టు వేగంగా పెరిగేలా చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
పచ్చి అవిసె గింజల్లో జీర్ణం కాని కాంపౌండ్లు ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని ఎప్పుడూ వేయించి లేదా పొడి రూపంలోనే తీసుకోవాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
గింజలను పాన్పై తక్కువ మంటపై దోరగా వేయించి, ప్రతిరోజూ ఒక స్పూన్ చొప్పున నేరుగా నమిలి తినవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
వేయించిన గింజలను పొడి చేసి ఉంచుకుని.. రోజూ తినే సలాడ్లు, పెరుగు లేదా స్మూతీస్లో ఒక స్పూన్ కలుపుకుని తీసుకోవడం చాలా మంచిది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
ఒక స్పూన్ అవిసె గింజలను రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టి, ఉదయాన్నే ఆ నీటితో సహా గింజలను తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియతో పాటు కుదుళ్లకు పోషణ లభిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
గోరువెచ్చని నీటిలో ఒక స్పూన్ అవిసె గింజల పొడి, కొద్దిగా నిమ్మరసం కలిపి పరగడుపున తాగితే పోషకాలు శరీరానికి వేగంగా అందుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
వీటిలోని పోషకాలు తలలో రక్తప్రసరణను పెంచి, పొడిబారిన స్కాల్ప్ను తేమగా ఉంచుతాయి. దీనివల్ల చుండ్రు తగ్గి జుట్టు పెరుగుదల మెరుగవుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
రోజుకు 1 నుండి 2 టేబుల్ స్పూన్లకు మించి అవిసె గింజలను తీసుకోకూడదు. అధికంగా తీసుకుంటే జీర్ణ సమస్యలు రావచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
అవిసె గింజల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, కాబట్టి ఇవి తీసుకున్న రోజుల్లో తగినంత నీరు తాగడం తప్పనిసరి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
సరైన ఫలితాల కోసం కనీసం 2 నుండి 3 నెలల పాటు క్రమం తప్పకుండా రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 17, 2026
VIEW ALL
Read Next Story