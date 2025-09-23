Belly Fat

పొట్ట పెరగడం నేటి కాలంలో చాలా మందికి పెద్ద సమస్యగా మారింది.

Vishnupriya
Sep 23,2025
Night Diet

దీన్ని తగ్గించుకోవాలంటే రాత్రిపూట ఏమి తింటున్నామన్నది చాలా ముఖ్యం.

Light Food

భారీ ఆహారం కాకుండా తేలికపాటి ఆహారం తినడం పొట్ట తగ్గించడంలో సహాయం చేస్తుంది.

Curd Rice

ప్రత్యేకంగా రాత్రిపూట పెరుగు అన్నం తింటే జీర్ణక్రియ బాగా జరిగి కొవ్వు తగ్గుతుంది.

Fruits

అదే విధంగా ఆపిల్, ముసంబి, పప్పయ వంటి పండ్లు తింటే కడుపు తేలికగా ఉంటుంది.

Hydration

రాత్రి నిద్రకు ముందుగా గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగితే జీర్ణక్రియ వేగంగా జరుగుతుంది.

Weight Control

ఈ అలవాట్లు క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తే పొట్ట తగ్గి శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

