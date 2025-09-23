పొట్ట పెరగడం నేటి కాలంలో చాలా మందికి పెద్ద సమస్యగా మారింది.
దీన్ని తగ్గించుకోవాలంటే రాత్రిపూట ఏమి తింటున్నామన్నది చాలా ముఖ్యం.
భారీ ఆహారం కాకుండా తేలికపాటి ఆహారం తినడం పొట్ట తగ్గించడంలో సహాయం చేస్తుంది.
ప్రత్యేకంగా రాత్రిపూట పెరుగు అన్నం తింటే జీర్ణక్రియ బాగా జరిగి కొవ్వు తగ్గుతుంది.
అదే విధంగా ఆపిల్, ముసంబి, పప్పయ వంటి పండ్లు తింటే కడుపు తేలికగా ఉంటుంది.
రాత్రి నిద్రకు ముందుగా గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగితే జీర్ణక్రియ వేగంగా జరుగుతుంది.
ఈ అలవాట్లు క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తే పొట్ట తగ్గి శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.