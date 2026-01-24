బరువు తగ్గాలి అనుకున్న వాళ్లు రోజు పెసరట్టు దోస తినడం ఎంతో మంచిది. పెసరట్టు పెసరపప్పుతో చేసే ఆరోగ్యకరమైన దోస.
ఇందులో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి బరువుని చాలా నియంత్రణలో పెడుతుంది.
ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండి… కండరాలకు బలం ఇస్తుంది.
శరీరంలో కొవ్వు పేరుకోకుండా చేస్తుంది.
పులియనివ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అప్పటికప్పుడు పెసర్లు నానబెట్టుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు.
షుగర్ ఉన్నవారికీ మంచిది. షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ టిఫన్ తినాలి అని డాక్టర్లు కూడా చెబుతూ ఉంటారు.
ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. రాత్రి పూట కూడా 7 లోపల ఈ దోస తినవచ్చు.