What Is Pesarattu

బరువు తగ్గాలి అనుకున్న వాళ్లు రోజు పెసరట్టు దోస తినడం ఎంతో మంచిది. పెసరట్టు పెసరపప్పుతో చేసే ఆరోగ్యకరమైన దోస.

Vishnupriya
Jan 24,2026
Low Calories

ఇందులో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి బరువుని చాలా నియంత్రణలో పెడుతుంది.

High Protein

ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండి… కండరాలకు బలం ఇస్తుంది.

Fat Burning

శరీరంలో కొవ్వు పేరుకోకుండా చేస్తుంది.

No Fermentation

పులియనివ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అప్పటికప్పుడు పెసర్లు నానబెట్టుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు.

Diabetes Friendly

షుగర్ ఉన్నవారికీ మంచిది. షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ టిఫన్ తినాలి అని డాక్టర్లు కూడా చెబుతూ ఉంటారు.

Best Time

ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. రాత్రి పూట కూడా 7 లోపల ఈ దోస తినవచ్చు.

