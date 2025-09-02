ఈ ఒక్క పండ్లు తినడం వల్ల బరువుని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు అని చెబుతున్నారు అయితే నిపుణులు.
అదే పైనాపిల్.. పైనాపిల్ లో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది.
ఆరోగ్యానికి కూడా పైనాపిల్ ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
ముఖ్యంగా పైనాపిల్ ద్వారా శరీరానికి కావలసిన ఎన్నో విటమిన్స్ కూడా అందుతాయి.
కాబట్టి రోజు.. కనీసం ఒక ముక్క పైనాపిల్ తిన్నా కానీ.. బరువు తగ్గడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
ముఖ్యంగా ఉదయాన్నే పైనాపిల్ తినడం ద్వారా.. మెటబాలిజం వేగవంతం అవుతుంది..
పైన చెప్పిన వివరాలు అధ్యాయాలు, వైద్య నిపుణుల సలహాల మేరకు చెప్పినవి మాత్రమే. జి వీటికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు..