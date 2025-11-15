Health Tips: రోజూ 9రకాల ఆకులు తింటే దెబ్బకు షుగర్, బీపీ దూరం..!!

Bhoomi
Nov 15,2025
తులసి ఆకు

తులసి ఆకుల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లతో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.

కరివేపాకు

కరివేపాకు ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ పెంపొందించడంలో ఉపకరిస్తుంది. షుగర్ నియంత్రణకు మంచివి.

నీమ్ ఆకులు

నీమ్ ఆకులు బ్లడ్ షుగర్‌ను నెమ్మదిగా నియంత్రణలో ఉంచే లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

కర్పూరవల్లి (ఓమవల్లి) ఆకులు

రక్తపోటు తగ్గించడంలో సహాయపడే సహజ ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి.

పొన్నగంటి ఆకులు

హృదయాన్ని బలోపేతం చేసి, రక్తపోటు స్థిరంగా ఉంచడంలో ఉపకరిస్తాయి.

మెంతికూర ఆకులు

ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండి, షుగర్ స్థాయిలను నియంత్రించడంలో పాత్ర ఉంటుంది.

తమలపాకు

ఐరన్ సమృద్ధిగా ఉండి హృదయ ఆరోగ్యానికి మంచివి. BP కంట్రోల్లో ఉండేందుకు సహాయపడతాయి.

పుదీన ఆకులు

స్ట్రెస్ తగ్గించి, రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉపయోగపడతాయి.

ఉసిరి ఆకులు

యాంటీఆక్సిడెంట్ గుణాలతో షుగర్, BP రెండింటినీ సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడతాయి.

నోట్:

పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సలహాగా తీసుకోకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పోర్టల్ ఎలాంటి ఆరోగ్య, వైద్య సలహాలు ఇవ్వదు. పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడం జరిగింది.

