తులసి ఆకుల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లతో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
కరివేపాకు ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ పెంపొందించడంలో ఉపకరిస్తుంది. షుగర్ నియంత్రణకు మంచివి.
నీమ్ ఆకులు బ్లడ్ షుగర్ను నెమ్మదిగా నియంత్రణలో ఉంచే లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
రక్తపోటు తగ్గించడంలో సహాయపడే సహజ ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి.
హృదయాన్ని బలోపేతం చేసి, రక్తపోటు స్థిరంగా ఉంచడంలో ఉపకరిస్తాయి.
ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండి, షుగర్ స్థాయిలను నియంత్రించడంలో పాత్ర ఉంటుంది.
ఐరన్ సమృద్ధిగా ఉండి హృదయ ఆరోగ్యానికి మంచివి. BP కంట్రోల్లో ఉండేందుకు సహాయపడతాయి.
స్ట్రెస్ తగ్గించి, రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉపయోగపడతాయి.
యాంటీఆక్సిడెంట్ గుణాలతో షుగర్, BP రెండింటినీ సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడతాయి.
పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సలహాగా తీసుకోకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పోర్టల్ ఎలాంటి ఆరోగ్య, వైద్య సలహాలు ఇవ్వదు. పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడం జరిగింది.