రోజూ ఉదయాన్నే కప్పు ఈ గింజలు తింటే.. మటన్, చికెన్, ఎగ్, చేపలు తిన్నంత బలం..!!
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
మొలకెత్తిన పెసర్లలో ప్రోటీన్ ఫైబర్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఇవి బరువు తగ్గించడంలో ఎంతగానో సహాయపడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
ఉదయాన్నే ఒక కప్పు మొలకెత్తిన పెసర్లు తింటే త్వరగా ఆకలి వేయదు. రోజంతా యాక్టివ్ గా ఉంటారు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
వీటిలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్టులో తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
మొలకెత్తిన పెసర్లలో ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ఆహారం తేలికగా జీర్ణమై మలబద్ధకం, గ్యాస్ సమస్యలు రావు
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
రోజూ ఉదయాన్నే తింటే శరీర మెటబాలిజం వేగవంతమై..కేలరీలు త్వరగా కరికి బరువు తగ్గుతారు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
వీటిని తింటే రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవల్స్ పెరగవు. షుగర్ ఉన్న వారికి ఎంతో శ్రేయస్కరం
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
వీటిలో మటన్, చికెన్, చేపలు, గుడ్డులో లభించే పొటాషియం, విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ ప్రొటీన్స్ అన్నీ లభిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి కారణంగా శరీరం రోగనిరోధక శఖ్తి పెరిగి ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి రక్షిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
మొలకెత్తిన పెసర్లు తింటే శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. ఫలితంగా గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
వీటిని పచ్చిగా లేదంటే కొద్దిగా ఆవిరిపై ఉడికించి అందులో నిమ్మరసం, ఉల్లిపాయ ముక్కలు కలుపుకుని తింటే రుచితోపాటు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు రెట్టింపు అవుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
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