రోజూ ఉదయాన్నే కప్పు ఈ గింజలు తింటే.. మటన్, చికెన్, ఎగ్, చేపలు తిన్నంత బలం..!!

Published by: Bhoomi | Sep 08, 2026

మొలకెత్తిన పెసర్లలో ప్రోటీన్ ఫైబర్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఇవి బరువు తగ్గించడంలో ఎంతగానో సహాయపడతాయి.

Published by: Bhoomi | Sep 08, 2026

ఉదయాన్నే ఒక కప్పు మొలకెత్తిన పెసర్లు తింటే త్వరగా ఆకలి వేయదు. రోజంతా యాక్టివ్ గా ఉంటారు.

Published by: Bhoomi | Sep 08, 2026

వీటిలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్టులో తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 08, 2026

మొలకెత్తిన పెసర్లలో ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ఆహారం తేలికగా జీర్ణమై మలబద్ధకం, గ్యాస్ సమస్యలు రావు

Published by: Bhoomi | Sep 08, 2026

రోజూ ఉదయాన్నే తింటే శరీర మెటబాలిజం వేగవంతమై..కేలరీలు త్వరగా కరికి బరువు తగ్గుతారు.

Published by: Bhoomi | Sep 08, 2026

వీటిని తింటే రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవల్స్ పెరగవు. షుగర్ ఉన్న వారికి ఎంతో శ్రేయస్కరం

Published by: Bhoomi | Sep 08, 2026

వీటిలో మటన్, చికెన్, చేపలు, గుడ్డులో లభించే పొటాషియం, విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ ప్రొటీన్స్ అన్నీ లభిస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Sep 08, 2026

ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి కారణంగా శరీరం రోగనిరోధక శఖ్తి పెరిగి ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి రక్షిస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 08, 2026

మొలకెత్తిన పెసర్లు తింటే శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. ఫలితంగా గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 08, 2026

వీటిని పచ్చిగా లేదంటే కొద్దిగా ఆవిరిపై ఉడికించి అందులో నిమ్మరసం, ఉల్లిపాయ ముక్కలు కలుపుకుని తింటే రుచితోపాటు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు రెట్టింపు అవుతాయి.

Published by: Bhoomi | Sep 08, 2026

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