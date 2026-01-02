Chapati Timing

చపాతీలు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ తప్పు సమయంలో తింటే బరువు పెరుగుతుంది.

Vishnupriya
Jan 02,2026
Late Night Eating

రాత్రి 9 తర్వాత చపాతీలు తింటే జీర్ణక్రియ మందగిస్తుంది. కొవ్వు పేరుకుపోతుంది.

Sedentary Lifestyle

భోజనం తర్వాత కదలిక లేకపోతే చపాతీ కార్బ్స్ ఫ్యాట్‌గా మారుతాయి. పొట్ట పెరుగుతుంది.

Excess Quantity

రెండు కంటే ఎక్కువ చపాతీలు తింటే క్యాలరీలు పెరుగుతాయి. బరువు నియంత్రణ తప్పుతుంది.

No Veggies Combo

కూరగాయలు లేకుండా చపాతీ తింటే బ్యాలెన్స్ ఉండదు. ఆకలి మళ్లీ వేస్తుంది.

Best Time

మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం ముందే చపాతీ తినడం మంచిది. శరీరం శక్తిగా ఉపయోగిస్తుంది.

Smart Eating

సరైన సమయం.. సరైన మోతాదు ఉంటే చపాతీ బరువు పెంచదు.

