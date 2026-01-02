చపాతీలు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ తప్పు సమయంలో తింటే బరువు పెరుగుతుంది.
రాత్రి 9 తర్వాత చపాతీలు తింటే జీర్ణక్రియ మందగిస్తుంది. కొవ్వు పేరుకుపోతుంది.
భోజనం తర్వాత కదలిక లేకపోతే చపాతీ కార్బ్స్ ఫ్యాట్గా మారుతాయి. పొట్ట పెరుగుతుంది.
రెండు కంటే ఎక్కువ చపాతీలు తింటే క్యాలరీలు పెరుగుతాయి. బరువు నియంత్రణ తప్పుతుంది.
కూరగాయలు లేకుండా చపాతీ తింటే బ్యాలెన్స్ ఉండదు. ఆకలి మళ్లీ వేస్తుంది.
మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం ముందే చపాతీ తినడం మంచిది. శరీరం శక్తిగా ఉపయోగిస్తుంది.
సరైన సమయం.. సరైన మోతాదు ఉంటే చపాతీ బరువు పెంచదు.