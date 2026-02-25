వెల్లుల్లిలో ఆరోగ్యంకు మేలు చేసే అనేక ఉపయోగాకరమైన గుణాలు ఉన్నాయి.
వెల్లుల్లీ రెబ్బను డైలీ రాత్రి నోట్లో పెట్టుకుని పడుకుంటే తింటే జీవక్రియలు వేగవంతమౌతాయి.
ప్రెగ్నెన్సీ మహిళల్లో ఒత్తిడి, అలసటను దూరంచేస్తుంది.
పొట్టకింద కొవ్వు, నడుము చుట్టు పేరుకుపోయిన కొవ్వుదూరమౌతుంది.
కడుపు నొప్పి, పీరియడ్స్ సమయంలో బ్లీడింగ్ ను వెల్లుల్లి రెబ్బ దూరం చేస్తుంది.
వెంట్రుకలు పొడవుగా పెరగటంలో, చిట్లకుండా ఉండేందుకు ఉపయోగ పడుతుంది.
వెల్లుల్లీరెబ్బ తినేవారిలో కడుపునొప్పి, మలబద్దకం వంటి సమస్యలు ఉండవు.
శరీరంలో వేడిని పుట్టించి, ఇమ్యునిటీ పెంచడంలో ఉపయోగపడుతుంది.